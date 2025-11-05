格闘技イベント「RIZIN」は5日、都内で記者会見を行い12月31日にさいたまスーパーアリーナにて開催される「RIZIN師走の超強者祭り」のカード発表記者会見を行った。

10周年記念となる大晦日大会では“6大タイトルマッチ”の開催が決定。フェザー級では現王者ラジャブアリ・シェイドゥラエフ（キルギス）に朝倉未来が挑戦する。



■「（勝負論は）全然ある。十分勝機はある」

RIZINの榊原信行CEOは会見後に「シェイドゥラエフvs.朝倉未来」決定の舞台裏について言及。シェイドゥラエフがライト級の“絶対王者”ホベルト・サトシ・ソウザと朝倉、どちらとでも戦うと表明していたなか、榊原CEOは「この10年を振り返ったときに、朝倉未来という存在以上にRIZINの顔として、現役で戦ってくれている選手はいない」との思いから「未来に過去最強の絶対王者に挑んでほしい」との意向があったと明かした。朝倉は会見の3、4日前にタイトル戦出場を決断。この決定により、事情を知らされスタンバイしていた「サトシvs.野村駿太」も正式決定となり、“6大タイトルマッチ”が実現したという。下馬評では不利とされる朝倉だが、榊原CEOは「（勝負論は）全然ある。十分勝機はある」と断言。「彼は（シェイドゥラエフを）丸裸にして準備をしてるので勝機がある。彼の戦術とかを色々聞いてますけど、本当に面白いことになる」とし朝倉の分析力とシェイドゥラエフ対策に期待を寄せた。一方で、同カードはメインマッチにする予定だとし「残酷な結果になって、みんなをお葬式のような形で帰すのが得意なんですよ（笑）」と冗談を口にする一幕も。試合順の正式決定はカードが全部で揃ってからだとした。果たして朝倉は榊原CEOの期待に応えることができるのか。注目したい。



