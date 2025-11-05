UNFAIR RULEが、配信EP『ひびのかけら』を本日リリースした。そして、そのEPツアー＜UNFAIR RULE “ひびのかけら”tour＞の追加公演も発表となった。

◆UNFAIR RULE 動画

今回追加公演として発表されたのは、2026年2月8日の東京・渋谷Spotify O-WESTのワンマン公演。その直前に行われる1⽉28⽇の東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO公演が開催4カ月前にして早々にチケットソールドアウトとなり、ファンから要望の声を受けての追加公演開催が決定したという。チケットは本日より販売開始となっている。

また、本日「誰かの彼女になっても」のMVも公開となった。MVは、「内緒」や「君にさよならを言わない」などの監督も務めている渡辺達也が制作。楽曲同様、これまでのUNFAIR RULEとは一味違う映像となっており、登場するイラストや文字のアートワークをchiaki koharaが手掛けている。

配信EP『ひびのかけら』は、ストレートなロックサウンドとキャッチーなメロディ、赤裸々な歌詞で彩ったリード楽曲「誰かの彼女になっても」から始まり、激しく刺々しい毒を含んだ歌詞などこれまでにないアプローチを取り入れた「耳鳴り」、美しいメロディとコーラスワーク、ギターリフが耳に残るミドルロックバラード「口癖」、バンドとして初めて夏という季節を意識的に取り入れたサマーソング「ポニーテール」、優しい歌声と音像でEP全体を包み込むラストソング「後悔する前に」の5曲が収録されている。

◾️配信EP『ひびのかけら』 2025年11月5日（水）リリース

収録曲：1.誰かの彼女になっても 2.耳鳴り 3.口癖 4.ポニーテール 5.後悔する前に

配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_hibinokakera

◾️＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞ 2025年

11⽉9⽇（日）岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）

11⽉14⽇（金）神奈川 F.A.D YOKOHAMA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）

11⽉16⽇（日）⾹川 ⾼松DIME OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：DUKE（087-822-2520）

11⽉21⽇（金）宮城 MACANA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11⽉28⽇（金）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：BESSIE HALL（011-221-6076）

12⽉12⽇（金）福岡 OP’s OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：BASECAMP（092-406-7737）

2026年

1⽉10⽇（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全⽇12:00-18:00)

1⽉16⽇（金）⼤阪 UMEDA CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平⽇のみ）

1⽉28⽇（水）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：渋⾕ CLUB QUATTRO 03-3477-8750 ▼追加公演

2⽉8⽇（日）東京 Spotify O-WEST OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：Spotify O-WEST 03-5784-7088 ▼オフィシャル最速先行

受付期間：11月5日（水）22:00 〜 11月16日（日）23:59

当落・入金期間：11月18日（火）13:00 〜 11月20日（木）21:00

受付URL：https://eplus.jp/unfairrule/