工事が難航している高松トンネル（中日本高速道路提供）

新東名高速道路の新秦野インターチェンジ（ＩＣ）─新御殿場ＩＣ間の２５キロについて、中日本高速道路は５日、工事が難航していることを理由に全線開通時期が予定していた２０２７年度から少なくとも１年以上遅れると発表した。

中日本高速によると、難航しているのは山北、松田町をまたぐ高松トンネル（全長約２・９キロ）。脆弱（ぜいじゃく）な地盤から土砂崩落が相次ぎ、大量の地下水があふれる状況という。まだ掘り進められていない区間は約７００メートルで、工事が順調に進んでも貫通まで１年以上かかり、さらに舗装、設備工事なども必要になる。今後、完成の見通しが立った段階で全面開通の時期を公表する。

４日の連絡調整会議で進捗（しんちょく）状況を報告し、地元自治体からは早期全線開通に期待する意見が出された。中日本高速は「安全を最優先に工事の進捗を図りながら工期短縮に努め、１日も早い開通を目指す」としている。

新東名は海老名市から愛知県豊田市までの約２５０キロのうち、約９割がすでに開通。残る未開通区間は急な山地が続く新秦野ＩＣ─新御殿場ＩＣ間のみとなっている。全線開通時期については当初、２０年度を予定していたが何度か延期となっている。