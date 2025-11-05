少年キッズボウイが、12月10日にリリースするEP『もっと少年キッズボウイ』のアートワークと商品の詳細情報を一挙に発表した。

メジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』は、新曲を含む全6曲収録で、初回限定盤と通常盤の2形態でリリースされる。初回限定盤には、2025年2月24日に東京・渋谷7th FLOORにて行ったバンド初のワンマンライブ＜少年キッズボウイのお楽しみ会 「名前をつけてよEP」リリースイベント編＞の映像が全曲収録される。

なお、この発表タイミングで初回限定盤に収録されるライブ映像から「最終兵器ディスコ」の映像がYouTubeに公開されているので、ぜひチェックして、初回限定盤を楽しみにしてもらいたい。

『もっと少年キッズボウイ』ジャケット写真

『もっと少年キッズボウイ』のアートワークは、タイトルをまさに体現しているかのような、いつもの少年キッズボウイをさらにカオスにしたパーティー感溢れる世界観に仕上がった。

また、少年キッズボウイとしては初となる東名阪ツアー＜少年キッズボウイのお楽しみ会〜もっと少年キッズボウイ東名阪行脚〜ぜってぇ来てくれよな！＞のゲストアーティストとして、2026年1月24日の大阪・心斎橋Live House Pangea公演に、Subway DaydreamとTrooper Saluteが参加することも発表した。

チケットの2次先行は、11月6日よりスタートするのでぜひチェックしてもらいたい。

■メジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』

発売日：2025年12月10日（水）

形態：6曲入りEP、初回盤DVDはライブ映像

初回限定盤：CD＋DVD ￥4,500（税込）品番：CRCP-40711

通常盤：CDのみ ￥2,200（税込）品番：CRCP-40712 ▼収録曲

01.キスをしようよ

02.スペランカー

03.ムーンライト・レビュー

04.下北沢ターミナル

05.海を見に行く（再録）

06.エバーグリーン ▼初回盤DVD収録内容

少年キッズボウイのお楽しみ会 「名前をつけてよEP」リリースイベント編 2025.02.24 Live at 渋谷7th FLOOR

01.ぼくらのラプソディー

02.君が生きる理由

03.だってTAKE it EASY

04.名前をつけてよ

05.海を見に行く

06.キスをしようよ

07.桜の木の下には

08.月刊ムー

09.南池袋セントラルパーク

10.エバーグリーン

11.スラムドッグ・サリー

12.最終兵器ディスコ

13.ダイムバッグ・ヒーロー

■メジャー3rdデジタルシングル「下北沢ターミナル」

2025年10月8日（水）配信

配信：https://lnk.to/shimokitazawaterminal ▼収録曲

1.下北沢ターミナル

2.エバーグリーン

■出版情報 タイトル：「少年キッズボウイ特大号」

発売日：2025年11月19日（水）

価格：￥1,500（税込）

商品概要：B6判 約90P予定

※ライブ会場限定販売

■東名阪ツアー＜少年キッズボウイのお楽しみ会〜もっと少年キッズボウイ東名阪行脚〜ぜってぇ来てくれよな！＞ ・2026年1月24日（土）大阪・心斎橋Live House Pangea

OPEN 17:30 / START 18:00

前売：\3,500 (ドリンク代別)

出演：少年キッズボウイ、Subway Daydream、Trooper Salute ・2026年2月7日（土）愛知・新栄CLUB ROCK’N’ROLL

OPEN 18:00 / START 18:30

前売：\3,500 (ドリンク代別)

出演：少年キッズボウイ ＋1バンド ・2026年2月20日（金）東京・下北沢シャングリラ

OPEN 19:30 / SART 20:00

前売：\3,500 (ドリンク代別)

※ワンマンライブ ▼イープラス チケット2次先行

11月6日（木）12:00〜11月19日（水）23:59

eplus.jp/shonenkidsboy/

■＜少年キッズボウイ特大号 こーしくんの漫画出版記念！＞ 日程：2025年11月19日（水）東京・渋谷7th FLOOR

LIVE：少年キッズボウイ、and more ※ゲストは後日発表

DJ：少年キッズボウイDJ

チケット代：前売り \3,500（ドリンク代別）

チケット発売：7月12日（土）10:00〜

チケット販売URL：https://t.livepocket.jp/e/zpwvg