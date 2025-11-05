少年キッズボウイ、メジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』詳細解禁。初ワンマンライブ映像公開も
少年キッズボウイが、12月10日にリリースするEP『もっと少年キッズボウイ』のアートワークと商品の詳細情報を一挙に発表した。
メジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』は、新曲を含む全6曲収録で、初回限定盤と通常盤の2形態でリリースされる。初回限定盤には、2025年2月24日に東京・渋谷7th FLOORにて行ったバンド初のワンマンライブ＜少年キッズボウイのお楽しみ会 「名前をつけてよEP」リリースイベント編＞の映像が全曲収録される。
なお、この発表タイミングで初回限定盤に収録されるライブ映像から「最終兵器ディスコ」の映像がYouTubeに公開されているので、ぜひチェックして、初回限定盤を楽しみにしてもらいたい。
『もっと少年キッズボウイ』のアートワークは、タイトルをまさに体現しているかのような、いつもの少年キッズボウイをさらにカオスにしたパーティー感溢れる世界観に仕上がった。
また、少年キッズボウイとしては初となる東名阪ツアー＜少年キッズボウイのお楽しみ会〜もっと少年キッズボウイ東名阪行脚〜ぜってぇ来てくれよな！＞のゲストアーティストとして、2026年1月24日の大阪・心斎橋Live House Pangea公演に、Subway DaydreamとTrooper Saluteが参加することも発表した。
チケットの2次先行は、11月6日よりスタートするのでぜひチェックしてもらいたい。
■メジャー1st EP『もっと少年キッズボウイ』
発売日：2025年12月10日（水）
形態：6曲入りEP、初回盤DVDはライブ映像
初回限定盤：CD＋DVD ￥4,500（税込）品番：CRCP-40711
通常盤：CDのみ ￥2,200（税込）品番：CRCP-40712
▼収録曲
01.キスをしようよ
02.スペランカー
03.ムーンライト・レビュー
04.下北沢ターミナル
05.海を見に行く（再録）
06.エバーグリーン
▼初回盤DVD収録内容
少年キッズボウイのお楽しみ会 「名前をつけてよEP」リリースイベント編 2025.02.24 Live at 渋谷7th FLOOR
01.ぼくらのラプソディー
02.君が生きる理由
03.だってTAKE it EASY
04.名前をつけてよ
05.海を見に行く
06.キスをしようよ
07.桜の木の下には
08.月刊ムー
09.南池袋セントラルパーク
10.エバーグリーン
11.スラムドッグ・サリー
12.最終兵器ディスコ
13.ダイムバッグ・ヒーロー
■メジャー3rdデジタルシングル「下北沢ターミナル」
2025年10月8日（水）配信
配信：https://lnk.to/shimokitazawaterminal
▼収録曲
1.下北沢ターミナル
2.エバーグリーン
■出版情報
タイトル：「少年キッズボウイ特大号」
発売日：2025年11月19日（水）
価格：￥1,500（税込）
商品概要：B6判 約90P予定
※ライブ会場限定販売
今まで公開した漫画はこちら
https://note.com/skb_manga
■東名阪ツアー＜少年キッズボウイのお楽しみ会〜もっと少年キッズボウイ東名阪行脚〜ぜってぇ来てくれよな！＞
・2026年1月24日（土）大阪・心斎橋Live House Pangea
OPEN 17:30 / START 18:00
前売：\3,500 (ドリンク代別)
出演：少年キッズボウイ、Subway Daydream、Trooper Salute
・2026年2月7日（土）愛知・新栄CLUB ROCK’N’ROLL
OPEN 18:00 / START 18:30
前売：\3,500 (ドリンク代別)
出演：少年キッズボウイ ＋1バンド
・2026年2月20日（金）東京・下北沢シャングリラ
OPEN 19:30 / SART 20:00
前売：\3,500 (ドリンク代別)
※ワンマンライブ
▼イープラス チケット2次先行
11月6日（木）12:00〜11月19日（水）23:59
eplus.jp/shonenkidsboy/
■＜少年キッズボウイ特大号 こーしくんの漫画出版記念！＞
日程：2025年11月19日（水）東京・渋谷7th FLOOR
LIVE：少年キッズボウイ、and more ※ゲストは後日発表
DJ：少年キッズボウイDJ
チケット代：前売り \3,500（ドリンク代別）
チケット発売：7月12日（土）10:00〜
チケット販売URL：https://t.livepocket.jp/e/zpwvg
