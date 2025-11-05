あと一歩で付き合えたはずなのに…。男性が交際直前で引いてしまう「理由」
「もうすぐ付き合えそう」そんな期待を抱いていたのに、男性から突然「付き合う気はない」と言われてしまった経験はありませんか？実は男性の心理は女性が思っている以上に複雑。そこで今回は、男性が交際直前で引いてしまう「理由」について解説します。
本命が別にいた
器用な男性の場合、あなたとの関係を楽しんでいても、実は心の奥では別の女性を本命として意識していた可能性があります。そして本命の女性との関係に進展があった瞬間、他の女性との関係を整理し始めるというわけ。あなたが「いい感じ」だと感じていた時期も、彼にとっては「候補の一人」なだけだったかもしれません。
友情以上の感情が芽生えない
どんなに時間を共有しても、男性の中であなたは「とても大切な女友達」という位置づけから変わらない可能性も。一緒にいて楽しいし、居心地もいい。でも恋愛対象として見ることができない…そんな複雑な気持ちを抱えていたのかもしれません。友情と恋愛の境界線がハッキリしている男性だと、一度「友達」のカテゴリーに入ると、そこから抜け出すのが難しいんです。
責任を背負う覚悟がない
交際が現実味を帯びてくると、急に「責任の重さ」を感じて逃げ出してしまう男性もいます。仕事が忙しい、将来が不安定、他にやりたいことがある…そんな理由で「今は恋愛どころじゃない」と判断してしまうんです。特に真面目な男性ほど、中途半端な気持ちで付き合うことに罪悪感を感じ、自分から身を引いてしまう傾向があります。
交際直前でのお断りは本当にショック。ですが、今回紹介したパターンであるなら、自分を責めずに次の素敵な出会いに向けて前向きに進んでいきましょうね。
