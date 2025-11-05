愛している“フリ”なだけ。男性が本命じゃない女性に言う「ズルいセリフ」
「好き」「大事にしたい」「落ち着く」──そんな男性の言葉を信じていたのに、気づけば曖昧な関係のまま。実はそれ、愛している“フリ”なだけなのかもしれません。そこで今回は、そんな男性が本命じゃない女性に言う「ズルいセリフ」を紹介します。
「君といるのが一番落ち着く」
「やっぱり君といるのが一番落ち着く」という言葉、信じてはいけません。本命の女性とは本気でぶつかるからこそ、居心地が悪い瞬間もあるもの。一方で、都合のいい女性には「癒し」や「安らぎ」だけを求めるケースも。あなたを“安心できる場所”としてキープしたいだけの可能性があります。
「仕事が落ち着いたら付き合おう」
「今は仕事が忙しいけど、仕事が落ち着いたら付き合おう」という言葉も危険。本命の女性には、どんなに忙しくても会う努力をするもの。“落ち着いたら”というあいまいな未来を口にするのは、「今は向き合う気がない」という逃げに過ぎません。あなたの気持ちをつなぎ止めながら、責任は取らないズルい手口でしょう。
「俺にだけ素を見せて」
「俺にだけ君の素を見せてほしい」──そんな言葉に特別感を覚える女性も多いはず。でも、本命の女性にはもっとストレートに「好き」「付き合いたい」と伝えるもの。“俺にだけ”という言葉で距離を縮めながらも、関係を曖昧にするのは典型的な“疑似親密トーク”です。
愛している“フリ”をする男性ほど、やたらと甘い言葉を口にするもの。でも、本当の愛情は言葉ではなく「行動」と「誠実さ」で証明されるものなので、決して都合良く振り回されないでくださいね。
