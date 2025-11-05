巨人の石塚裕惺内野手が５日、オーストラリア・ウィンターリーグ（ＷＬ、１３日開幕）に参加するため、羽田空港発の飛行機で出発した。

高卒１年目の今季は開幕直前の３月に左手有鉤（ゆうこう）骨を骨折。７月には左三角線維軟骨複合体（ＴＦＣＣ）損傷と二度の故障に見舞われたが、最終的に２軍で打率３割２分７厘と高卒ルーキーらしからぬ成績を残した。９月中旬には１軍に昇格し、プロ初安打を９月２３日の広島戦（マツダスタジアム）でマーク。入団時に掲げた「１年目にプロ初安打」の目標を達成した。

１０月にはみやざきフェニックス・リーグにも参加。休むことなく１年間を過ごしている１９歳。ＷＬへの出発を前にして「秋季キャンプでサインプレーとかやっている。球団からは『日本ならではの野球、細かい所をしっかり応用して、チームを引っ張っていけるように』と言われた。それも僕の野球人生においてすごくプラスになることだと思いますし、そこにも目を向けて取り組んでいけたら」と意気込んだ。

現地では荒巻、代木、田村とアデレード・ジャイアンツに所属する。２４試合をこなし、帰国は１２月２１日の予定となっている。