BTSの弟分グループ「CORTIS（コルティス）」が5日、東京・Spotify O−WESTで、「CORTIS The 1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』」発売記念ショーケースを行った。

8月18日のデビューから約2カ月半。デビューアルバムリード曲「GO！」のミュージックビデオはこの日時点で再生回数が2500万回に迫り、1stEPはSpotifyで累計再生回数が1億回を突破するなど、既に大きな注目を集めている新星だ。

日本で初めてのショーケースとなった今回は、「GO！」「JoyRide」「What You Want」「FaSHioN」の合計4曲、アンコール含め6曲をパフォーマンスし、集まったファンから大きな歓声を受けた。

「こんばんは！CORTISです！」と日本語でファンにあいさつ。リーダーMARTIN（17）は「皆さんにお会いできて本当にうれしいです。今日は思い切り楽しみましょう！」とこちらも日本語で話してみせた。

JAMES（20）は「デビューしてわずかなんですが、日本でショーケースができるなんてとてもうれしいですし、情熱的なファンの皆さんとお会いできてワクワクしています」と喜んだ。

事務所の先輩にBTSとTOMORROW X TOGETHERを持ち、この日はBTSが初めて日本でショーケースを行った会場でパフォーマンス。出演に際しそれぞれからアドバイスを受けたという。

MARTINは「BTSの、特にJ−HOPE先輩からは『周りの方々への感謝を忘れず、謙虚な気持ちを大切に』と言われました。TOMORROW X TOGETHERさんからは、ステージについてのアドバイスをいただきました。心から尊敬している先輩たちです」と日本語で明かした。

平均年齢は17歳。偉大な先輩たちの背中を追って、飛躍を誓った。