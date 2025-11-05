『ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜』12月14日（日）放送

全世界総興収は7億5000万ドルを突破した映画『ウィキッド ふたりの魔女』のライブミュージカル番組が、12月14日（日）にWOWOWにて放送される。

アリアナ・グランデとシンシア・エリヴォが名曲を熱唱！映画キャストも集結

2024年11月に全米公開され、全世界で7億5000万ドル（約1100億円超）という驚異的な興収を記録した『ウィキッド ふたりの魔女』。ブロードウェイ・ミュージカルの映画化作品としては歴代1位の記録を打ち立てた金字塔的作品である。

そして2025年11月、いよいよ待望の続編『ウィキッド 永遠の約束』がアメリカで公開される。その公開を約2ヶ月後に控えた9月24日、米・ロサンゼルスのドルビー・シアターにて、一夜限りのスペシャルイベントが開催された。この模様を収めた米NBCの特番が、WOWOWにて放送されることが決定した。

イベントには、緑の魔女エルファバを演じたシンシア・エリヴォと、善い魔女グリンダを演じたアリアナ・グランデのW主演コンビが登場。二人は「あなたを忘れない（As Long As You’re Mine）」「自由を求めて（Defying Gravity）」など、劇中の名曲を圧巻の歌唱力で披露。さらに、映画の共演者たちもゲスト参加する予定であり、豪華キャスト総出演で贈る夢のステージとなる。

作品情報

『ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜』

収録日：2025年9月24日

収録場所：アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス ドルビー・シアター

プロデューサー：ベン・ウィンストン、ラージ・カプール

出演：シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ ほか

『ウィキッド・スペシャル：忘れられない一夜』は12月14日（日）20：30よりWOWOWにて放送。（海外ドラマNAVI）

