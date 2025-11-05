豪華SF特集！『スタートレック ディスカバリー』『宇宙空母ギャラクティカ』『巨人の惑星』放送決定

海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」では、＜スパドラ！SF特集＞と題し、スパドラだからこそ放送できるSF海外ドラマをお届け！ 2026年1月に伝説のドラマ『巨人の惑星』シーズン1 完全版が放送されることも決定した。さらに貴重なグッズが当たるXキャンペーンも実施中だ。

2025年11月から2026年初頭にかけて実施する＜スパドラ！SF特集＞では、SFドラマの名作・話題作をラインナップ。11月の第1弾では、世界で人気を博した『スタートレック ディスカバリー』最終章を日本初放送。12月の第2弾では、ソフトや配信では見られない幻の吹替版『宇宙空母ギャラクティカ（劇場版・水曜ロードショー版）』、そしてHD版スパドラ初放送となる『宇宙空母ギャラクティカ HD版』をお届け。そして2026年1月には、現在リメイクが進められている伝説のSFドラマ『巨人の惑星』シーズン1 完全版を独占日本初放送！ さらに2月以降もSFドラマをはじめとした、人気作やレアな作品を続々お届け予定だ。

＜スパドラ！SF特集＞ラインナップ

『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズン

新たな『スタトレ』黄金期の幕開けとなったシリーズ、堂々の完結！ 個性的なクルーとともに、ディスカバリー号の船長マイケル・バーナムは時空を超える最大の試練に挑む。壮大かつディテールに拘ったディスカバリーの外観や、宇宙に輝く未知なる惑星群、戦艦による迫力のアクションシーンなどVFXを駆使した映画にも劣らぬ映像美も見どころだ。

2025年11月6日（木）21：00より日本初放送

【二ヵ国語版】毎週木曜日 21：00〜 ほか

※字幕版は2026年放送予定

※シーズン3、シーズン4のアンコール放送もあり

『宇宙空母ギャラクティカ（劇場版・水曜ロードショー版）』

半世紀近く経ってもまったく古びることのないメカデザインや、当時の最高峰である精緻な特撮技術は必見！ 今なお高い人気を誇る米TVドラマ界屈指のスペース・オペラ。

人類抹殺を図る機械生命体・サイロン帝国との戦いでただ一隻生き残った空母ギャラクティカは、伝説の惑星「地球」を目指すことになるが…。

人気SFドラマシリーズを再編集した劇場版が、ソフトや配信では見られない幻の水曜ロードショー版吹き替えで甦る！ アポロ役にささきいさお、スターバック役に富山敬など、レジェンド声優たちが熱演しており、SFファン、映画ファン、声優ファンに捧ぐ、超レアな吹き替え版だ。

日本語吹き替え：ささきいさお、富山敬、北原義郎、緒方賢一、幸田直子、有馬瑞子（有馬瑞香）、森川公也、宗形智子

併せて、エミー賞2部門を受賞したTVシリーズもHD版にてスパドラ初放送！

『宇宙空母ギャラクティカ（劇場版・水曜ロードショー版）』

【二ヵ国語版】2025年12月31日（水）19：00より放送

※TVシリーズ版『宇宙空母ギャラクティカ HD版』は12月6日（土）6：30より放送

『巨人の惑星』シーズン1 完全版

名プロデューサーのアーウィン・アレン制作＆音楽ジョン・ウィリアムズで贈る、未配信・未パッケージ化作品の完全版を独占日本初放送！

あらゆるものが地球の約10倍の大きさの「巨人の惑星」に不時着した旅客宇宙船612便「スピンドリフト号」。果たして彼らは巨人の国からの脱出を遂げ、無事地球に帰還することができるのか？ 巨人の惑星に辿り着いた人間たちの想像を絶する冒険を、強烈なインパクトの視覚効果で描いており、SFファン・特撮ファン必見！ 今年2月には、数々の『スタトレ』シリーズを担当するアキヴァ・ゴールズマンが本作のリメイクを進めていると報じられ、より注目度が高まっている。スパドラでしか見られない、レジェンド声優陣による貴重な二ヵ国語版と本邦初の字幕版で放送！

日本語吹き替え：広川太一郎、朝倉宏二、杉山佳寿子、家弓家正、武藤礼子、滝口順平

【字幕版】2026年1月1日（木）9：30より放送予定

【二ヵ国語／一部字幕版】2026年1月4日（日）7：00より放送予定

また、「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」公式Xアカウントでは、＜スパドラ！SF特集＞第1弾『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズンの日本初放送を記念し、11月16日（日）まで同作のキャラクター投票を実施中！ 期間中にXの当該投稿にてお好きな登場人物に投票してくださった方の中から抽選で2名様に【ブックの飼い猫“グラッジ”のフォトブック】をプレゼント。日本国内では入手が難しい貴重なグッズとなるのでお見逃しなく！

＜スパドラ！SF特集＞特設ページ：https://www.superdramatv.com/sf-special/index.html

