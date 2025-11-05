ニコンのフォトコン、グランプリ作品に賛否両論「頭の部分、おかしくない？」「色々言われてるけど素直に尊敬」
11月4日に発表された「第73回 ニッコールフォトコンテスト」のグランプリ。その作品を巡ってネット上で賛否両論が上がっています。
【写真】賛否両論のグランプリ作品
青い小鳥が羽ばたく瞬間の写真ですが、「頭の部分、おかしくない？」「フォトコンテストじゃなくてピクチャーコンテストだなこりゃ」「フォトコンテストじゃなくてレタッチコンテストに名前変えたら炎上しないと思うんだが？」「これがトップ取るようなら審査員全員何考えてんの？」と、厳しい声が寄せられています。
鳥の頭の部分が合成でつぶれていたり、おそらく翼も合成で不自然になっていたり、処理の“甘さ”が目立つため、応募作品1万2139点の中で最高賞であるグランプリを取る作品にふさわしいのか、という疑問があるようです。
また、「まず先に応募規約を見ような！ 俺もこんな感じの写真は嫌いだし、フォトコンでも度々こんな感じの写真が賞とって嫌な顔になるけど実は自由部門とU-18部門はこんな感じで画像加工してもいい ネイチャー部門だけ禁止されてるだけ あとは審査員が判断する（加工前のオリジナルも提出する義務あり）」といった声も上がっています。
現在見ることができる応募規約には、「次に該当する作品は応募できません」として「生成AIを使って生成した画像を使用して制作した作品」と記載があります。今後、主催者であるニコンから何かしらの声明は出されるのでしょうか。事態を注視したいですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
10代の若者を褒める声もしかし、「U18からグランプリってめっちゃすげえことなんだよな色々言われてるけど素直に尊敬」「何でたかが一企業のフォトコンごときで騒いでるのか意味分からん 素直におめでとうって言えない？」「18歳以下という若さで、生命に誠実な眼差しを向けられることに敬意を覚える」と、10代の若さでグランプリを取ったことに対し、称賛の声も上がりました。
