「老後に住みたい」と思う広島県の市ランキング！ 2位「尾道市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
穏やかな暮らし、便利な生活環境、そして安心できる地域コミュニティ。年齢を重ねるにつれ、「どんな場所で老後を過ごしたいか」を考える人は少なくありません。移住先や定住先として注目を集める街には、どんな魅力があるのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい」市に関するアンケートを実施しました。
その中から、「老後に住みたい」と思う広島県の市ランキングの結果をご紹介します。
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「食も美味しいものが多いので飽きずに過ごせそうだからです」（30代女性／埼玉県）、「ノスタルジックな雰囲気でラーメンも美味しいから」（40代男性／兵庫県）、「映画の舞台にもなった海沿いの美しい街だから」（50代回答しない／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「治安が良く適度に田舎で適度に都会で住みやすいから」（40代女性／兵庫県）、「交通や医療、買い物施設が充実しており、利便性が高い。自然も近く、安心して快適に暮らせる環境が整っている」（30代女性／秋田県）、「新幹線などの交通のアクセスが良く、周囲の商業施設も充実しているので、老後に住みやすいと思うから」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：尾道市／46票広島県の南東部に位置する尾道市は、瀬戸内海に面した美しい港町で、坂の街、文学の街としても知られています。独特の風情ある街並みと、瀬戸内の島々を望む景観が魅力です。都市部ほどではないものの、生活に必要なインフラは整っており、比較的落ち着いた環境で暮らせます。サイクリングロード「しまなみ海道」の起点としても有名で、活動的な老後を送りたい人にも人気。温暖な気候と、のんびりとした時間が流れる場所です。
1位：広島市／112票広島県の県庁所在地である広島市は、中国地方最大の都市であり、政令指定都市です。平和記念公園や原爆ドームなどの歴史的な側面を持つ一方で、中四国地方の経済、文化の中心として発展しています。新幹線駅や広島空港へのアクセスも良く、都市機能の充実度は群を抜いています。総合病院などの医療体制も万全で、老後の生活を送る上での安心感が非常に高いことが人気の理由でしょう。都市生活の利便性と、歴史的な深い魅力を持つ街です。
