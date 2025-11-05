俳優の本田翼さんは11月4日、自身のInstagramを更新。絶対領域を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：本田翼さん公式Instagramより）

俳優の本田翼さんは11月4日、自身のInstagramを更新。絶対領域を披露しました。

【写真】本田翼の絶対領域際立つ圧巻スタイル

「めちゃかわです！！！！」

本田さんは「仕事帰りに（カメラ絵文字）」とつづり、自身の写真を5枚載せています。私服姿のようで、絶対領域があらわになったコーディネートです。特に3枚目の全身ショットからはスタイルの良さが際立っています。

「色合わせって楽しいけどわりと迷ったりもしちゃって」「コーディネートするの、時間かかりがちになりがちです」「クローゼットから適当に選んで羽織りました〜みたいになりたい」と、“悩み”も明かしていますが、落ち着いた色の秋仕様のコーデからはおしゃれな様子が伝わってきます。

コメントでは、「ホントいつも可愛い」「めちゃかわです！！！！」「かわいい！ばっさー顔ちっちゃ！」「奇跡の可愛さ」「お洒落さんで可愛い！」「美脚ありがとう」「ばっさーロングブーツ似合うね」と、絶賛の声が寄せられました。

雑誌モデルショット披露

10月31日は雑誌モデルショットを公開していた本田さん。この時も美脚がちらりと見えていて、スタイル抜群であることが分かります。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)