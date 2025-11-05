「美脚ありがとう」本田翼、絶対領域際立つ私服ショット公開「奇跡の可愛さ」「顔ちっちゃ！」
俳優の本田翼さんは11月4日、自身のInstagramを更新。絶対領域を披露しました。
【写真】本田翼の絶対領域際立つ圧巻スタイル
「色合わせって楽しいけどわりと迷ったりもしちゃって」「コーディネートするの、時間かかりがちになりがちです」「クローゼットから適当に選んで羽織りました〜みたいになりたい」と、“悩み”も明かしていますが、落ち着いた色の秋仕様のコーデからはおしゃれな様子が伝わってきます。
コメントでは、「ホントいつも可愛い」「めちゃかわです！！！！」「かわいい！ばっさー顔ちっちゃ！」「奇跡の可愛さ」「お洒落さんで可愛い！」「美脚ありがとう」「ばっさーロングブーツ似合うね」と、絶賛の声が寄せられました。
「めちゃかわです！！！！」本田さんは「仕事帰りに（カメラの絵文字）」とつづり、自身の写真を5枚載せています。私服姿のようで、絶対領域があらわになったコーディネートです。特に3枚目の全身ショットからはスタイルの良さが際立っています。
