7人組ガールズグループ・HANAが4日、『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式に登場。受賞の喜びやデニムへの愛を語りました。

“最もジーンズが似合う有名人”に贈られる『ベストジーニスト』。協議会選出部門で受賞となったHANAは、ありのままの自分を肯定することの重要性、内面からくる“その人らしさ”を尊重する姿勢が評価されたということです。

メンバーを代表して、YURIさんは「この度はこのような名誉ある賞をいただけて、とても光栄に思います。本当にありがとうございます」とコメント。

さらに、「私たちHANAは、今年7月に『Blue Jeans』という楽曲をリリースさせていただいたんですけれども、その今年にこのようなすてきな賞を受賞させていただいて、とてもうれしく思います。本当に本日はありがとうございました」と、受賞の喜びを明かしました。

また、“みなさんにとってデニムとはどういうものか”と聞かれたNAOKOさんは“作業着”と回答。理由としては、「自分が一番着ることが多いんですけど。やっぱり練習の時もデニムをよくはいていますし、一番好きなはき方があるんですけど、裾をクタクタにする。本当にボロボロになるまではきます。そういった面でも割と自分もラフでいられるし、デニムは“ありのままの自分”というか、素の自分でいられるなというものです」と、デニムへの愛を語りました。