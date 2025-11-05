米国・ＷＷＥのレジェンドレスラー、ジョン・シナ（４８）の引退試合を、ドナルド・トランプ米大統領（７９）が見に来るかもしれないと話題になっている。

シナのファイナルマッチは、１２月１３日（日本時間１４日）の「サタデーナイツ・メインイベント」で開催される。対戦相手は１６人参加のトーナメントで決められ、爛ング・オブ・ストロングスタイル畸耆舷進紊僚仂譴盞萃蝓１０日（同１１日）のロウで行われる１回戦でシェイマスと激突することになった。

そうした中、ホワイトハウスのあるワシントンＤＣのキャピタル・ワン・アリーナが会場になったことから、トランプ大統領来場の可能性が取りざたされている。米ニュースメディア「ＴＭＺ」のユーチューブ番組「インサイド・ザ・リング」に出演した元ＷＷＥスター選手のタイラスが注目発言。トランプ氏来場について問われると「大統領だって？ １０００％行くよ。行くって言ったら行くよ。ワシントンＤＣで行われるし、それは間違いないね」と言い切ったのだ。

タイラスはＷＷＥを退団した後、ＴＮＡ、ＮＷＡなどのリングに上がる傍ら、２０１６年から「ＦＯＸニュース」にコメンテーターとして出演。著述家、コメディアンとマルチな活動を続けてきた。一方で共和党とトランプ氏支持者としても知られ、同氏と共演したこともある。それだけに注目が集まったのだ。

トランプ氏とＷＷＥはかねて密接な関係にあり、同氏は１９８０年代からＷＷＥの番組に登場していた。０７年の「レッスルマニア２３」では、当時のビンス・マクマホン会長と乱闘を展開し、爛好函璽鵐魁璽襯畢瓮好謄ーブ・オースチンから必殺技スタナーを浴びるなど、レスラーさながらの活躍も。また、ビンス氏の妻リンダ・マクマホン氏は第１次トランプ政権では中小企業長官、現在の第２次政権では教育長官を務めている。

今年８月にはＷＷＥでＣＣＯ（最高コンテンツ責任者）を務めるトリプルＨ（ポール・レベック氏）がホワイトハウスを訪れ、トランプ氏の会見に同席し、世界中のプロレスファンを驚かせた。こうしたことから「トランプ氏とＷＷＥの長年の関係、そしてマクマホン家との深い絆を考えると、トランプ氏の登場は異例ではないが、タイラスの発言はプロレス界と政界の両方に衝撃を与えた」（「ザ・タイムズ・オブ・インディア」）と伝えるメディアもあるほどだ。

果たしてトランプ氏はシナ最後の雄姿を見届けるのか？ なおタイラスは、シナの引退試合の相手を務めるのは、現在ハリウッドで活躍するバティスタ、引退したトリプルＨ、現ＡＥＷのアダム・コープランドことエッジ、今年９月に惨敗したブロック・レスナーの４人が候補と予想している。