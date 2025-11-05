国の財政運営を議論する有識者会議、「財政制度等審議会」が始まり、片山財務相は積極財政と財政健全化を両立する議論を求めました。

片山財務相

「高市総理の政策に国民が反応してくれた背景には、やはり強い経済を構築するため『責任ある積極財政』を実行することに、非常に期待があったものとして」

高市内閣で初となる財政審で、片山財務相は、投資の促進など戦略的な「財政出動」と、「財政健全化」の両立が必要だと述べ、有識者らに活発な議論を求めました。

会合では委員から、「市場からの財政の信任が経済成長を支える」、「想定外の有事や世界経済の不確実性が高まる中、財政余力を確保していくことが重要」など、歳出の拡大に慎重な意見も出たということです。

また、暫定税率の廃止などで地方の税収減少が懸念される中、東京と地方の税収格差についても議論されました。

委員からは、ネット通販やフランチャイズ展開を行う企業の税金が、本店が置かれている東京に集まる構造になっているなどの指摘があがり、「格差を正すための措置が必要だ」との意見が出たということです。

審議会は12月上旬まで行われ、その後、財務相への提言を行う予定です。