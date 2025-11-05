韓国の男性５人組グループ・ＣＯＲＴＩＳ（コルティス）が５日、東京・Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｏ−ＷＥＳＴで、１ｓｔ ＥＰ「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」の発売記念ショーケースを開催した。ＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲが所属するレーベル「ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣ」から６年ぶりにデビューした大型新人。８月のデビュー以降、日本初ショーケースとなった。

平均年齢１７・２歳のフレッシュな５人が「こんばんは！ＣＯＲＴＩＳです」とあいさつすると、会場は大歓声。作詞、作曲、振付、映像制作まで手がける“ヤングクリエイタークルー”として、５人で生み出した「ＧＯ！」「Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ」などの自慢の曲たちを披露。ＪＡＭＥＳ（２０）は「日本でショーケースができてうれしいです。情熱的なファンとお会いできてうれしい」と歓喜した。

日本初ショーケースに選んだ会場は、渋谷・道玄坂のライブハウス。ＫＥＯＮＨＯ（ゴンホ＝１６）は「ここはＢＴＳ先輩が日本で初めてショーケースを行った場所。僕たちもここから始めたいと思いました」と会場を選んだ理由を語り、ＪＵＨＯＯＮ（１７）は「僕たちもＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ先輩のように大きな会場、スタジアムで公演できるようになりたい。その第一歩が今日だと思う」と背筋を伸ばした。

米ビルボードチャートにランクインするなど、すでに５人の伝説は始まっている。ＳＥＯＮＧＨＹＥＯＮ（ソンヒョン＝１６）は「先輩方の足跡をたどっていけるようにベストを尽くしたい」と気合。先輩のレガシーを受け継ぎ、さらなる飛躍を見せていく。