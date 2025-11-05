Snow Manの岩本照さん、ラウールさん、渡辺翔太さんが4日、都内で行われたイルミネーションの点灯式に登場しました。

3人が登場したのは『六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式』。約400メートル続く六本木けやき坂通りを約93万灯のLEDが彩るイルミネーションです。

■ランウェイを歩き登場

ランウェイを歩き登場した3人。“今日の衣装のポイント”を聞かれると渡辺さんが「衣装のポイントの前に一つ、つっこみたいんですけど」と話し「最初ランウェイって聞いてたから“ランウェイは恥ずかしいから、みんなでポップに笑顔で手を振ったりして（ランウェイに）出ようね”って約束を交わしてたんです。僕たち。そしたら、超カッコつけてやってたから話と違うことを急にやりだしたんで」と不満な様子。それを受け、ラウールさんは「ランウェイってそういうところだからね」と語りましたが「いやいや話と違うじゃん！」と反撃されました。

また、“けやき坂のイルミネーションが一番似合うメンバー”を聞かれた3人。岩本さんは「舘様ですかね。普段からイルミネーションみたいなゴージャス加減がすごくある方なので、相乗効果でより映えそう。今パッと出てきたのは舘様でした」とメンバーの宮舘涼太さんの名前を挙げました。