日本共産党の田村智子委員長は５日、衆議院本会議で代表質問を行ったあと、国会内で記者会見を開いた。

日本維新の会・藤田文武共同代表は、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版が報じた自身に関する公金還流疑惑をめぐり、自身のＸ（旧ツイッター）で同紙記者の名刺を投稿（１０月３０日）して物議をかもした。

これを受けて同紙編集局は４日に藤田氏がＸに同紙記者の名刺を公表した画像の削除と記者への謝罪を申し入れた。しかし、藤田氏は同日の会見で「（赤旗記者の）名刺については携帯電話も書かれていたんですが、（Ｘで）携帯電話は消しているし、メールアドレスのドメインも消しています。それ以外の番号は公開情報です。住所も含めて」と述べて、謝罪に応じない考えを示した。

田村氏は「赤旗日曜版の記者が名刺を藤田事務所に渡したのは（藤田氏に）質問状を渡しているわけですから『問い合わせ先、回答も（名刺先の）ここですよ』ということも含めて名刺を渡している。昨日（４日）、小池書記局長が『（会見で）目的外使用でさらした』と、公表してくれなどいうことで名刺を渡したわけではないと強く抗議しているんですけど、その通りです」と同調した。

「私が問いたいのは藤田代表はなぜわざわざ名刺をＳＮＳに挙げたのかということなんですよ。その意図は何ですか。（しんぶん赤旗の）質問状をそのままコピーしたら、載っていましたじゃないんですよ。質問状に名刺なんて載ってないですからね。あえて質問状のところに名刺を重ねて、それを（藤田氏は）Ｘで発信している。その意図は何なのか、明確に述べてほしいですね、逆に。なぜやったんですか。あそこに書かれている電話番号、ＦＡＸ番号も公表していないもので事実、業務に支障が出ているわけです」（田村氏）

最後に田村氏は「私は（藤田氏の）意図は、不都合なことを取材をした記者はこういう目になりますよ、ということですよね。不都合なことを取材したら、ＳＮＳであなたのことを、ほかの記者さんの名前もさらしますよ、という脅しでしかないと言わなくちゃいけないと思います」と非難した。