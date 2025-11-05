「I-LAND2」から誕生のizna、日本ファンコン開催延期発表「諸般の事情により」
【モデルプレス＝2025/11/05】「I-LAND2：N／a」から誕生した6人組ガールズグループ・izna（イズナ）が12月9日、10日に開催予定だった「2025 izna 1st FAN-CON ＜Not Just Pretty＞ in Japan」の延期を発表。11月5日、公式サイトにて発表された。
【写真】iznaメンバー来日 抜群スタイル
公式サイトでは「12月9日（火）・10日（水）に開催を予定しておりました『2025 izna 1st FAN-CON ＜Not Just Pretty＞ in Japan』に関しまして、実施に向けて準備を進めてまいりましたが、諸般の事情により開催を延期とさせていただく事となりました」と発表。「本公演を楽しみにしていただいたファンの皆様には大変なご迷惑とご心配をおかけ致しますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪の言葉を記した。
また、振替公演やチケットの払い戻し等については「11月中旬頃までに改めてizna JAPAN OFFICIAL SITEおよび公式SNSにてご案内いたします。今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします」としている。なお、12月11日、12日の「izna 2nd Mini Album 『Not Just Pretty』発売記念 シリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントは、予定通り開催される。
iznaは、グローバルボーイズグループ・ENHYPEN（エンハイプン）を生んだMnetのプロジェクト『I-LAND』シリーズの第2弾として放送されたグローバルガールズグループ誕生プロジェクト『I-LAND2：N／a』から誕生。2024年11月に7人組グループとしてデビューを果たした。2025年8月に、ユン・ジユンの活動終了を発表し、現在は6人で活動している。（modelpress編集部）
◆izna「I-LAND2」から誕生
