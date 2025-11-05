12星座占い2025年11月の運勢「蟹座（かに座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「蟹座（かに座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「蟹座（かに座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！
蟹座（かに座：6月22日〜7月22日）
全体運
基本的には仕事、プライベートどちらも調子の良い運気です。ただし、調子の良い時だからこそいつも以上に丁寧に進めていくことを心掛けて過ごしてみましょう。自分自身の方向性、計画を見つめ直すにも良い月となりそうです。
恋愛運
恋愛運は好調で出会いが広がっていくような運気です。新たな出会いを求めている人は積極的に行動を心掛けてみましょう。
仕事運
基本的には調子良く進めていくことができそうですが、言葉の行き違いには注意をしましょう。また、慣れていることほど今月は丁寧な確認を心掛けられると良さそうです。
ワンポイントアドバイス
仕事、プライベートどちらも人付き合いが広がりやすい月なので、積極的にコミュニケーションを取るように心掛けましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
蟹座（かに座：6月22日〜7月22日）
全体運
基本的には仕事、プライベートどちらも調子の良い運気です。ただし、調子の良い時だからこそいつも以上に丁寧に進めていくことを心掛けて過ごしてみましょう。自分自身の方向性、計画を見つめ直すにも良い月となりそうです。
恋愛運は好調で出会いが広がっていくような運気です。新たな出会いを求めている人は積極的に行動を心掛けてみましょう。
仕事運
基本的には調子良く進めていくことができそうですが、言葉の行き違いには注意をしましょう。また、慣れていることほど今月は丁寧な確認を心掛けられると良さそうです。
ワンポイントアドバイス
仕事、プライベートどちらも人付き合いが広がりやすい月なので、積極的にコミュニケーションを取るように心掛けましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/