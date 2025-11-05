「財布出して」妻が強引に請求！生活費は全部渡してるはずなのに…＜義弟が離婚を決意するまで 4＞【本当にあった読者のはなし Vol.123】
■なぜ？家計を管理してる妻がお金を請求し…
「ある日、家族でスーパーに行ったんです」
義弟はそう切り出しました。
日曜の夕方、息子を連れて3人で買い物をしていたそうです。
「レジで会計になって、彼女が振り向いて言ったんですよ。『財布出して』って」
私は思わず眉をひそめました。
「彼女にお金を渡してなかったの？」と聞くと、「いや、毎月ちゃんと渡してたんです。生活費も全部」そう言って、彼は苦笑しました。
彼の話によると、給料はすべて奥さんに渡しており、自分の手元にはわずかな小遣いしか残らなかったそうです。
■義弟の生活費はどこに消えているのか？
それなのに、食費や日用品の買い物のたびに「財布を出せ」と言われる。
「どこにお金が消えてるのか、全然わからなかったです。通帳も見せてもらえなかったし、『私に任せておけばいいの』って言われて」
それでも息子のために、と彼は我慢を続けました。
夜、眠る子どもの隣でスマホを開き、安い食材を探して、翌日の弁当の下ごしらえをしていたそうです。
「副業も始めたんです。小さい仕事を夜にこっそりやって」
そう言う彼の声は、静かで、どこか痛々しく聞こえました。
「でも、気づいたら、僕の小遣いから外食代も出してて…」
彼は笑いながら言いましたが、目の奥は笑っていませんでした。
私は思いました。彼はきっとお金だけじゃなく、心の余裕までも吸い取られていたのだと。
※この漫画は読者の実話を元に編集しています。また、イラスト・テキスト制作に一部生成系AIを利用しています。