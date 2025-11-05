夫の無関心に疲弊したあなたに贈る！漫画「妻にだけ優しくない夫」が問いかける夫婦の在り方
外では愛想が良い、子どもには優しい。でも、妻には無関心で、会話も成り立たない夫婦。子どもが成人したらこの人とふたりでの生活になる…こんな夫婦生活続けるべき？
誰もが経験しうる「無関心の暴力」
この問題を考えたことがある人は多いのではないでしょうか？
「妻にだけ優しくない夫」は、主人公・美穂の、リアルで切実な日常を描く作品ですー。
「離婚したい」…パート先で相談してみると
確かに決定的な問題があるわけではないのです。でもー…。
美穂はすぐに離婚を決断したわけではありません。夫の「いいところ」を探し、関係修復に努め、そして何よりも「娘のために」と、結婚生活を何年も維持しようとがんばるのです。
ですが夫のことがどんどん嫌いになる。もう美穂の心は戻りません。長年の努力と忍耐の末、美穂が選んだ結末はー？
あなたの隣にいるパートナーは、あなたにとって本当に必要な存在ですか？ この物語を読んで、夫婦関係を見つめ直してみませんか？
＞＞【まんが】妻にだけ優しくない夫
(ウーマンエキサイト編集部)
(ウーマンエキサイト編集部)