外では愛想が良い、子どもには優しい。でも、妻には無関心で、会話も成り立たない夫婦。子どもが成人したらこの人とふたりでの生活になる…こんな夫婦生活続けるべき？

誰もが経験しうる「無関心の暴力」　
この問題を考えたことがある人は多いのではないでしょうか？　

「妻にだけ優しくない夫」は、主人公・美穂の、リアルで切実な日常を描く作品ですー。


「離婚したい」…パート先で相談してみると
確かに決定的な問題があるわけではないのです。でもー…。

美穂はすぐに離婚を決断したわけではありません。夫の「いいところ」を探し、関係修復に努め、そして何よりも「娘のために」と、結婚生活を何年も維持しようとがんばるのです。

ですが夫のことがどんどん嫌いになる。もう美穂の心は戻りません。長年の努力と忍耐の末、美穂が選んだ結末はー？

あなたの隣にいるパートナーは、あなたにとって本当に必要な存在ですか？ この物語を読んで、夫婦関係を見つめ直してみませんか？

