ＥＣＢ賃金トラッカー ２０２６年第１から第３四半期の暫定データは、賃金上昇率が低下し安定化していることを示唆

ＥＣＢ賃金トラッカー（ＴＢＣ）

２０２６年第１から第３四半期の暫定データは、賃金上昇率が低下し安定化していることを示唆。



賃金トラッカーの最新値（現行の団体交渉協定を網羅）によると、

一時金を平滑化した交渉賃金上昇率は

２０２４年が４．７％（参加国従業員の５０．６％をカバー）、２０２５年が３．２％（同４８．７％）となる見込み。



一時金を平滑化しない賃金トラッカーでは、

２０２４年の交渉による賃金上昇率は４．９％、２０２５年は３．０％を示している。



将来予測型賃金トラッカーの下降傾向は、大規模な一時金（２０２４年に支払われたが２０２５年には支払われない）の機械的な影響と、一部セクターにおける２０２４年の賃上げの前倒し実施が一部反映されている。一時金を除く賃金トラッカーは、２０２４年に４．２％、２０２５年に３．９％の伸びを示している。

