【すぐに試せる簡単ワザ】みそ汁に◯◯を入れるとおいしさ倍増！

日本人の食卓に欠かせない料理「みそ汁」。地域によって味が違ったり、各家庭によって具にこだわりがあったりと、バリエーション豊か。そして、なんといっても、白米との相性が抜群ですよね！

そんなみそ汁をさらにおいしくする興味深いレシピを見つけました。具や味噌を変えるのではなく、いつもの味噌汁に「あるもの」をプラスするだけで、旨味がアップするというんです。その“あるもの”とは…？

家にある調味料で味噌汁のおいしさアップ

その正体はみりんです。煮物などに使うみりんですが、みそ汁に入れてみましょう。いつもと違った味を楽しめるかもしれませんよ。



優しいおいしさに大感激

つくれぽ（作りましたフォトレポート）を見てみると、実際に試してみた人から賞賛の声が！「まろやかな優しいお味にホッと癒されおいし〜」「大根とワカメだけのシンプルみそ汁が具沢山の優しい味わいに」など、みなさんその味に大満足の様子。中にはインスタントのみそ汁に入れているという人もいましたよ。





いつもの料理に加えるだけなので簡単に挑戦できます。ぜひ試してみてくださいね！

画像提供：Adobe Stock