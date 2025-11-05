2025年を象徴することば・世相を表し、インパクトを残した言葉を表彰する現代用語の基礎知識 選 『2025 T&D保険グループ新語・流行語大賞』。そのノミネート語に決定した30語が、5日に発表されました。

今回、その中からエンタメ分野における新語・流行語をピックアップし、選出理由と共に2025年を振り返ります。

■ノミネートされたエンタメにまつわる言葉たち（ノミネート語30リスト順）

※以下、発表資料より

【エッホエッホ】

自然・野生動物専門の写真家ハニー・ヘーレが撮影してネット投稿した“メンフクロウのヒナが草むらを懸命に走る姿”の写真が、海外のネットで話題に。日本ではその姿に“ｴｯﾎｴｯﾎ”という擬音を添えて紹介されました。シンガー・ソングライターによる『エッホエッホのうた』が公開され、“エッホエッホ構文”が定着。SNSでのショート動画投稿などで拡散していった言葉です。若者の間では、“急いで何かをしなければならない様子”をあらわす際にも使われていたということです。



【国宝（観た）】

2025年6月に公開された映画『国宝』。原作・吉田修一さん、監督・李相日（リ・サンイル）さんによるこの映画が、幅広い年齢層で話題に。上映時間は約3時間という長さでありながら、「国宝観た？」という会話が随所で飛び交うほど話題になったということです。

映画では、任侠に生まれ歌舞伎役者として引き取られた喜久雄を吉沢亮さん、歌舞伎の名門に生まれた俊介を横浜流星さんが演じ、芸の道に生きる、伝統と任侠と青春の物語です。小説を読んでから映画を観るか、映画を観てから小説を読むか、という点も話題になったとしています。

また、興行通信社によると、興行収入は2025年11月3日時点で168.7億円を記録（興行通信社調べ）しているということです。



【チョコミントよりもあ・な・た】

声優3人の期間限定ユニット・AiScReam（アイスクリーム）。そのデビュー曲である『愛♡スクリ〜ム！』の途中に出てくるセリフです。ユニットは、女子高生のアイドル活動を描くメディアミックスシリーズ『ラブライブ！』のラジオ番組から誕生し、楽曲がTikTokで話題になりました。



【ぬい活】

ぬいぐるみ活動のことを指し、好きな“ぬい（ぬいぐるみ）”をバッグに付けたり、『ぬい撮り』という外出先や旅先で“ぬい”の写真撮影をしたり、“ぬい”の服を自作したりと、行動を共にする活動です。推し活文化とぬい撮りの文化が合流して、ここ数年で定着したとされています。

【ビジュイイじゃん】

ダンスボーカルグループ・M!LKの楽曲『イイじゃん』。その歌詞の一部が選出されました。振り付けがTikTokの動画投稿で話題をよび、レコード会社によるとSNSでの総再生回数は25億回を超えているということです。



【ひょうろく】

フリーのピン芸人。現在38歳。番組のドッキリ企画などでみせる、素なのか演技なのかわからない独特の表情に魅力を感じ、注目されているとのこと。近年では、NHK大河ドラマをはじめ、俳優としてドラマにも出演しています。



【平成女児】

1990年代後半〜2000年代初頭に小学生だった女子（現在20〜30代）が、当時のキッズ文化を懐古する流行のこと。ペンダント入り玩具菓子『セボンスター』や、サン宝石が手がける『ほっぺちゃん』といった、パステルカラーやリボン、ハートなどのモチーフが特徴のアイテムやキャラクターが再ブームとなりました。



【ラブブ】

香港出身のデザイナー、カシン・ローンさんが手がけるウサギ耳とギザギザの歯をもつキャラクター。BLACKPINKのリサさんが紹介し、世界中でブレイクしました。高校生をはじめとした若い世代が、スクールバッグにぬいぐるみやキーホルダーなどをジャラジャラとぶら下げる文化も再燃しているということです。

■ローマ教皇の選出タイミングと時期が重なった映画の公開

【教皇選挙】

第266代教皇フランシスコが亡くなり、次のローマ教皇を選出する教皇選挙（コンクラーベ）が今年5月に行われました。投票の結果、アメリカ出身のロバート・プレボスト枢機卿が選出され、新教皇レオ14世が誕生。

同時期に、日本で公開されていた映画『教皇選挙』では、新たな教皇選出をめぐって繰り広げられる策略や差別、スキャンダルの発覚で、状況が二転三転する様子がサスペンスフルに描かれ、話題となりました。