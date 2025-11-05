ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＩＣが５日、東京・日本武道館でメジャーデビュー５周年記念公演を行った。

２０２０年５月のメジャーデビューから、念願の武道館で初のワンマンライブを実現し、７０００人のファンの前で西本茉生は「楽しみにしてた？。圧倒的、過去最多人数だね。ありがとうございます」と感謝。西澤呈は「武道館の皆さん、元気ですか！、元気があれば何でもできる。呈でした」とアントニオ猪木さんの決めセリフで決め、メンバーからは「自分のものではありませんね」と突っ込まれ笑いを誘った。

全２４曲は軌跡と成長をたどり、所属事務所の先輩「Ｄａ−ｉＣＥ」工藤大輝が作詞作曲した、デビュー曲の「ＳＵＮ ＣＯＭＥＳ ＵＰ」から、初披露の最新曲「Ｌｏｃｕｓ」など思い入れ深い楽曲をセットリストに選んだ。

アンコール中には来年に、グループ最大規模となる９都市１３公演のホールツアー「ＧＥＮＩＣ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２６」の開催を発表。４月１０日の大阪公演を皮切りに８月２２日には福島・郡山での開催がビジョンに映し出され、西本が「（増子）あっちゃんの地元、福島が入ってます！」と明かすと、増子は「そうなの〜。福島、郡山はマジ地元です。初めてライブを見たのもこの会場なんです。ちょっとエモい場所なので、ぜひ来てください！」と呼びかけた。

念願の武道館公演に宇井優良梨は「この景色をしっかり焼き付けて、頑張っていきたい」と来場のファンに感謝。西本は「一瞬一瞬が宝物だなとかみしめながらやってきました。ライブをやらせてもらって、みんなに背中を押してもらえた気がします」と熱く語った。