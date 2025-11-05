パンサー向井、大御所芸人に本気ブチギレ注意！収録中に声荒げ「二度とやらないで」

11月3日（月）放送の『くりぃむナンタラ』で、スタジオが異様な雰囲気に包まれる場面があった。

【映像】パンサー向井、上田晋也に声荒げ「もう二度とやらないで！」大御所芸人にブチ切れた理由

この日は、櫻坂46のメンバー（武元唯衣・松田里奈・井上梨名・大園玲）によるドッキリ企画「櫻坂46の逆インストール」の後半戦を放送。

これまで芸人たちに遠隔操作され、着実にバラエティ力を磨いてきた彼女たちが、今回初めて“インストールする側”にチャレンジ。ニセのトーク番組に出演するベテラン芸人たちにこっそり指示を送り、うまくトークができるか挑戦した。

ところが、前回放送された前半戦は大荒れの展開に。

標準語でツッコむブラックマヨネーズ・小杉（井上）、笑顔で普通のコメントを言うだけの品川庄司・品川（大園）、たとえツッコミも弱々しいくりぃむしちゅー・上田（松田）。全員がキレのない発言を連発し、スタジオは困惑するばかり。

百戦錬磨のベテランたちの不調ぶりに、ターゲットのパンサー・向井は「1回も面白いこと言ってない」と呆れ、やす子も「下手くそすぎません？」とツッコむほどだった。

後半戦となる今回は、恋愛相談のコーナーで一波乱が起こった。

岡田紗佳が「結婚願望があるか自分でも分からない」と相談を寄せると、武元がインストールされている有田は「占いで結婚を決めた」と自身の“体験”を明かし、岡田が結婚できるかどうかをエアタロット占いで見ることに。

本来なら笑いが起きて盛り上がりそうな場面だが、もちろん占ったのは芸人ではなくアイドルの櫻坂46。オチもなく、笑いもなく、あまりにも物足りない結果に…。

向井は「今のはヤバいですよ」と冷静に指摘し、「もうやめましょうか、これ。ちょっと盛り上がってないので」と、思わず流れをぶった切って進行した。

すると、「向井、怒ってる？」と上田（松田）が尋ね、向井は「俺ちょっとムカついてます」と正直に答える。櫻坂46の指示通りに話していることなど知らない向井は、ベテラン芸人が「ふざけて手を抜いている」と勘違いし、すっかり腹を立てている様子だ。

そのコメントに被せるように上田が「本当に申しわけない」と謝罪を連発すると、あまりのやかましさにとうとう向井の怒りが爆発！ 大先輩である上田に「うるせぇ！」と声を荒げ、「『怒ってる？』の確認、2度とやらないでください」と本気で注意した。

上田は向井の本気の怒りに面食らった様子。指示を送っていた櫻坂46メンバーたちも「空気悪くなってる」と苦笑いを浮かべていた。