11月12日(水)「上田と女が吠える夜」

スマホ依存&スマホ音痴な女が大論争！宮沢氷魚も参戦！

SNS、動画視聴、支払いまで…今やスマホ１台あればなんでもできる時代。

スマホを駆使しながらもスマホ依存的な女と、使い方が分からないスマホ音痴な女が激論！

▼番組初登場！瀬川瑛子のチャーミングで自由すぎる発言にMC上田晋也も大困惑？

▼世界陸上でも話題！100mハードル日本代表・中島ひとみは寝る前レース動画を見てイメトレするも…

▼スマホの使用制限をかけてもすぐに解除して見続けてしまう鷲見玲奈

▼資産運用を始めたという俳優・伊藤歩は5秒に1回スマホを見ている！？

▼エゴサーチ歴10年・藤田ニコルは新婚旅行中でもスマホをチェック

▼ブックマーク機能を知らなかった元競泳日本代表・寺川綾 スマホ上級者たちが手ほどき

▼俳優・ふせえりと宮沢氷魚がまさかの共通点で意気投合！？

▼フリック入力ができない大久保佳代子&メモは紙に書くアナログ派ないとうあさこ

▼スマホ使いすぎで常に充電が少ない若槻千夏がイラッとすること

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏

SPゲスト

宮沢氷魚

女性ゲスト（五十音順）

伊藤歩・鷲見玲奈・瀬川瑛子・寺川綾・中島ひとみ・藤田ニコル・ふせえり