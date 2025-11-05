　5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の5万550円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては337.73円高。出来高は6401枚となっている。

　TOPIX先物期近は3278.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50550　　　　　 +20　　　　6401
日経225mini 　　　　　　 50545　　　　　 +15　　　105712
TOPIX先物 　　　　　　　3278.5　　　　　+0.5　　　　5914
JPX日経400先物　　　　　 29610　　　　　 +35　　　　 385
グロース指数先物　　　　　 701　　　　　　-3　　　　 390
東証REIT指数先物　　売買不成立

