日経225先物：5日22時＝20円高、5万550円
5日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比20円高の5万550円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては337.73円高。出来高は6401枚となっている。
TOPIX先物期近は3278.5ポイントと前日比0.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50550 +20 6401
日経225mini 50545 +15 105712
TOPIX先物 3278.5 +0.5 5914
JPX日経400先物 29610 +35 385
グロース指数先物 701 -3 390
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース