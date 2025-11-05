Snow Manの目黒蓮さん（28）が4日、都内で行われた第42回ベストジーニスト2025の授賞式に登場し、2年連続で受賞を報告した相手を明かしました。

目黒さんは、10〜50代の5000人が選ぶ“最もジーンズが似合う有名人”の結果で選ばれる“一般選出部門”での受賞となりました。

■目黒「1年350日くらい何かしらのジーンズをはいてた」

イベントで2年連続受賞となった今の気持ちについて聞かれると、「去年から引き続き、2年連続でベストジーニストというこんな名誉な賞をいただけたことを本当にうれしく思います。去年いただいてから、もっともっとさらにジーンズを好きになって、1年350日くらい何かしらのジーンズをはいてたなと思います。なので今回も本当にうれしく思います。ありがとうございます」と、昨年の受賞をうけてさらにジーンズ愛にあふれた一年になったことを明かしました。

■2年連続で受賞を報告した相手は…

受賞を受けて、Snow Manメンバーの反応について聞かれた目黒さんは「一回目の時もすっごいみんな喜んでくれて、ジーンズ好きな人（メンバー）本当いっぱいいるので。そういう意味でみんなすごく喜んでくれました」とメンバーも受賞を喜んでくれていることを明かしました。

■コーディネートのポイント

また、最初に受賞を報告した相手について「あまり人に言えることじゃないので、家のワンちゃんに言いました。そしたら喜んでくれてました。去年もワンちゃんでした」と2年連続で報告したことを明かしました。

ゆったりとしたシルエットのパンツにデニムのジャケット、中にはシャツとネクタイを合わせて登場した目黒さん。コーディネートのポイントについて「今僕28なんですけど、これからどんどん年を重ねていけばもっと大人な渋みのあるコーディネートができるようになると思うんですけど、逆にいまの年齢だからできるちょっとこう遊び心みたいな、ちょっと子供っぽさもダボっとしてあって。今できるのを楽しもうと思ってコーディネートを考えました」と意識したことを明かしました。