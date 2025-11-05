&TEAM・K、再び“有言実行” 韓国音楽番組で念願の1位にメンバー涙ぐむ「心から感謝しています」
10月28日に韓国デビューした9人組グローバルグループ・&TEAMが、11月4日に出演した韓国音楽番組SBS M『THE SHOW』で1位を獲得した。
【写真】涙ぐむ姿も！『THE SHOW』で1位を獲得した&TEAM
同番組で&TEAMは、韓国1stミニアルバム『Back to Life』のタイトル曲「Back to Life」を披露。Wolf DNAを存分に発揮した息のそろった群舞を堂々と見せつけた。1位が言いわたされた瞬間、会場のLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）から祝福の大歓声があがり、メンバーは涙ぐむ姿をみせた。
リーダーのEJは「1位の候補に選ばれただけでも信じられない気持ちでしたが、韓国デビューして初めていただく賞なので、特別な意味があります。LUNEの皆さんのおかげでこの賞を受け取ることができました。心から感謝しています」と喜びのコメント。初めて韓国音楽番組で披露するアンコールステージでは、感極まる表情をみせながらも安定した歌唱力を見せた。
韓国音楽番組のチャートは、韓国のデジタル音源チャート、アルバム販売量チャート、MV再生回数、ファン投票といったさまざまな要素を組み合わせたチャートであり、実績と人気が積み重なり、1位を獲得できる仕組みとなっている。今回の音楽番組での1位獲得は、9月3日に韓国デビューを発表した結成3周年のアニバーサリーイベント内で、メンバーのKが「世界のLUNEに、韓国の音楽番組で1位をとる姿をみせたい」と話していた“Japan to Global”の目標をLUNEと&TEAMの絆の強さで叶えた結果となった。
また、&TEAMは韓国において音楽番組だけでなくニュース番組や配信コンテンツでも強い存在感を放っている。4日にはニュース専門放送局YTNに気象キャスターとしてEJ、K、HARUAが出演するなど、幅広い視聴者の視線も集めている。
&TEAMは、オーディション番組『&AUDITION - The Howling -』を経て2022年12月にDebut EP『First Howling：ME』でデビューしたEJ、FUMA、K、NICHOLAS、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKIによる9人組グループ。BTSら世界的アーティストを擁するHYBE MUSIC GROUPのレーベル「YX LABELS」に所属している。
10月28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、“Japan to Global”を実現するための、新たな一歩として、韓国デビュー。本作は、&TEAMのアイデンティティであるオオカミの持つ、本能的で挑戦的な精神を表現した最新作となる。挫折や試練に直面しても常に本能的に未来に向かって前進し続ける少年たちの成長が描かれている。タイトル曲「Back to Life」をはじめ、「Lunatic」「MISMATCH」「Rush」「Heartbreak Time Machine」「Who am I」の全6曲が収録されている。
