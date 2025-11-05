「競馬を着こなせ」をコンセプトに自身のブランド「CLbyC.ルメール」を展開するJRA騎手のクリストフ・ルメール騎手（46）が長年の夢だった初の旗艦店「CL FASHION＆CAFE」を6日、京都市中京区にグランドオープンする。

開店を翌日に控えた5日、同店舗で内覧会が行われ、自身のブランドを着て登場したルメール騎手は「この場所は競馬ファンはもちろんのこと、初めて競馬をする人にとってもその雰囲気に浸れる場となるでしょう。皆さまが交流し、感動を共有し新たな発見を得られる場所となることを願っています」と競馬文化のさらなる振興への意欲を示した。

オープン記念のリボンカットセレモニーでスピーチをした武豊騎手（56）も「クリストフとは20年以上の友人で本当に仲良くさせてもらっている。競馬を乗りながらこうやって競馬文化発展に尽力してもらっていることは競馬界全体としてもありがたい」と感謝を述べながらG13連勝中の名手に「毎週のように大きいレースを勝って、ちょっといい加減にしてほいなと思いますけど」と突っ込み、笑いを誘った。

騎手仲間や馬主、JRAそしてルメール騎手本人の私物コレクションも展示された店内はパドック、レーストラックカフェ、ブティック、ジョッキールーム、ウイニングサークルの5つのゾーンで構成されている。場所は京都市中京区大阪材木町690―3。営業時間は11時から18時まで。火、水曜が定休日。