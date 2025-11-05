K―POPの男性5人組「CORTIS（コルティス）」が5日、都内で日本初イベントを行った。デビューEP盤「COLOR OUTSIDE THE LINES」の発売記念企画。今年8月にデビューしたばかりのBTSの弟分が、日本のファンと濃密な時間を過ごした。

韓国の大手事務所「HYBE」傘下でBTSとTOMORROW X TOGETHERと同じレーベル「BIGHIT MUSIC」が6年ぶりに手がけるグループ。平均17・6歳。音楽、映像、振り付けなど自ら行うクリエーター集団。

9月に世界デビュー作「COLOR…」を発売。これに先駆け、8月11日に収録曲「GO！」のミュージックビデオを公開すると、1カ月足らずで再生回数が1000万回を突破。その勢いのまま「COLOR…」は米ビルボードチャートに15位でランクインした。今年デビュー組からは唯一のランクインで、世界的に注目度の高い大型新人だ。

大注目の「COLOR…」は米韓を行き来して制作した。リーダーのMARTIN（17）は「内面をそのまま表現した日記のような作品」と紹介し「（準備していた）2年間で300曲近く制作して僕たちらしい5曲を収録した」と明かした。

収録曲はヒップホップを基盤としながらも、サイケデリックロックの要素を入れるなど特色の強い作品となっている。SEONGHYEON（16）は「こだわっているのは“自分たちらしさ”です。いくらかっこいい曲や歌詞が出てきても本当に僕たちらしいかをチェックして作っています」と信念を持って作り上げていることを強調した。