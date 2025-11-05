K―POPの男性5人組「CORTIS（コルティス）」が5日、都内で日本初イベントを行った。ミニアルバム「COLOR OUTSIDE THE LINES」の発売記念企画。今年8月にデビューしたばかりのBTSの弟分が、日本のファンと濃密な時間を過ごした。

黄色い歓声が飛び交う中、8月発表の「GO！」からスタート。KEONHO（16）は「会えることを楽しみにしてきました」と喜びをかみしめた。JAMES（20）は「デビューしてすぐに日本でイベントができてうれしい。情熱的なファンに会えてワクワクしている」と感激していた。

韓国の大手事務所「HYBE」傘下でBTSとTOMORROW X TOGETHERと同じレーベル「BIGHIT MUSIC」が6年ぶりに手がけるグループ。平均17・6歳。音楽、映像、振り付けなど自ら行うクリエーター集団。

会場は東京・渋谷のライブハウス「O―WEST」。13年にBTSが初めて日本でCD発売記念イベントを行ったゆかりの地。KEONHOは「僕たちもここから始めたかった」と明かした。JUHOON（17）は「BTS先輩やTOMORROW X TOGETHER先輩のようにいつか大きな会場で、スタジアムライブができるようになりたい」と期待を込めた。先輩たちを超えるべく大きな一歩を踏み出した。