平成女児の心にぶっ刺さるぅぅぅ！！【ガチャ】新作「キャラキーホルダー」がめちゃ可愛い

育ってきた時代には、それぞれに一大ブームを巻き起こしたキャラクターが存在。見つけるとなつかしさと共に、その時の出来事を思い出すという人も多いのでは？ 今回は、【ガチャ】のトイとして登場中！ 平成時代に話題となった人気キャラクターのキーホルダーをご紹介します。

ほっと癒し系！ 色とりどりの「ぷるるんっ！ しずくちゃん めじるしアクセサリー2」

平成18年から20年にかけて放送された「ぷるるんっ！ しずくちゃん」。雨粒の妖精、しずくちゃんと仲間たちの物語で、子どもはもちろん大人も楽しめるテレビアニメとして人気を博しました。ほっとする温かみのあるデザインで、チャームとしてはもちろん、傘やペットボトルマーカーとしても使える便利なアイテムです。全5種、1回\300（税込）です。

トキメキ系！ 瞳から目が離せない 「Mezzo Piano（メゾピアノ） ふでばこコレクション」

ストロベリータウンに住んでいて、プリンアラモードが大好きな女の子。子供服メーカーから平成11年に誕生した「メゾピアノジュニア」のベリエちゃんが、ミニチュアの文房具に！ 消しゴムや、ふでばこなど全6種が揃い1回\400（税込）です。きゅるんとした瞳と、愛らしい口元にキュンが止まりません。

確実にゲットしたい時は、公式HPで販売場所を確認してからお出かけするのがおすすめです。

