ＢＴＳ、ＴＯＭＯＲＲＯＷ×ＴＯＧＥＴＨＥＲらが所属する「ＢＩＧＨＩＴ ＭＵＳＩＣ」が６年ぶりに手がける新人グループ「ＣＯＲＴＩＳ」が５日、ＥＰ「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ」のショーケースを東京・渋谷のＳｐｏｔｉｆｙ Ｏ―ＷＥＳＴで行った。

８月に韓国でデビューし、日本でショーケースを行うのは初めて。熱気あふれる会場を見回し、ＪＡＭＥＳ（ジェームス、２０）は「東京、会いたかったです。みんなで楽しみましょう！」と呼びかけ、「Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ」や「ＧＯ！」などをエネルギッシュに披露した。

メンバー自ら楽曲制作に取り組むグループで、今年デビューした新人では唯一、米ビルボード２００にチャートインするなどグローバルに注目を集めている。ＥＰタイトルにも掲げた「ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ（線の外に色を塗る）」がグループ名の由来で、「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味が込められている。

この日の会場は先輩グループのＢＴＳが初めて日本ショーケースを行った縁深い地だが、ＫＥＯＮＨＯ（ゴンホ、１６）が「僕たちもここで始めたいと思いました」と５人の意思で“原点”のステージを選んだと告白。ＪＵＨＯＯＮ（ジュフン、１７）が「僕たちも、ＢＴＳ先輩やＴＯＭＯＲＲＯＷ×ＴＯＧＥＴＨＥＲ先輩のように、スタジアムのような大きい会場を目指すための第一歩が今日だと思います」と決意を新たにした。

先輩達から受け取ったアドバイスについて、ＭＡＲＴＩＮ（マーティン、１７）は「ＢＴＳのＪ―ＨＯＰＥ先輩からは『感謝と謙虚の気持ちを忘れずに』と教わりました。」と真剣なまなざし。ＳＥＯＮＧＨＹＥＯＮ（ソンヒョン、１６）は「先輩たちの足跡をたどっていけるようベストを尽くしたい」と意欲をみせた。