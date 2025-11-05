男女７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＧＥＮＩＣ（ジェニック）」が５日、東京・日本武道館でメジャーデビュー５周年記念ライブを開催した。

目標の一つだった武道館公演がついに実現した。念願のステージに西本茉生（まいき）は「来たぜこの日が！」とシャウト。増子敦貴は「生きてて一番楽しいぞ」と感慨に浸った。

これまでの軌跡を思い起こすべく、デビュー曲「ＳＵＮ ＣＯＭＥＳ ＵＰ」から最新曲「Ｌｏｃｕｓ」までメドレー含む全２４曲を披露。会場に集まった７０００人のファンと共に節目を盛大に飾り、西本は「ＧＥＮＩＣが歩んできた５年が正しかったのか。日々手探りでわかんないけど、みんなの顔を見てこれで良かったんだなと背中を押してもらえた気がします」と胸を張った。

アンコールでは過去最大規模となるホールツアーを来年４月から開催することを発表。雨宮翔（かける）は「皆さんのより良い未来を手助けできるよう、より良い音楽、エンターテインメントを手がけていきたいと思っています」と誓った。さらなる飛躍を目指し、７人は歩みを止めることはない。