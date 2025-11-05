CORTIS、“先輩”BTS・TOMORROW X TOGETHERからエール J-HOPEからは具体的な言葉も
5人組グループ・CORTISが5日、東京・Spotify O-WESTで『CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES]発売記念ショーケース』を開催。BTSやTOMORROW X TOGETHERからエールをもらったことを明かした。
【ライブ写真】静止画でも伝わる覇気！ライブパフォーマンスが光るCORTIS
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる5人組グループ。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。
メンバー全員が、音源・振付・映像など主要コンテンツの制作に関わり、1st EP「COLOR OUTSIDE THE LINES」のクレジットにも全員の名前が記されている“ヤングクリエイタークルー”。MARTINはTOMORROW X TOGETHER「Deja Vu」、ILLIT「Magnetic」などのヒット曲の楽曲制作に参加、JAMESは同楽曲などの振り付け制作に参加し、MARTINとともに楽曲制作にも寄与するなど、クリエイターとしても注目を集めてきた。
デビューにあたって、先輩からアドバイスももらったそう。MARTINは「BTS先輩には、たくさん応援していただきました。J-HOPE先輩からは『まわりの方々への感謝の気持ちを忘れず、謙虚な気持ちを』と言われました。TOMORROW X TOGETHER先輩からもステージについてのアドバイスをいただけました。心から尊敬している先輩たちです」とリスペクトを込めて語り、SEONGHYEONは「先輩方の足跡をたどっていけるように一生懸命ベストを尽くしたいと思います」と決意を込めた。
この日は、BTSが2013年12月に日本で初めてショーケースを行った思い出の場所（当時は「TSUTAYA O-WEST」）にて、日本で初めてのショーケースを開催。「GO!」「JoyRide」「What You Want」「FaSHioN」を披露したほか、アンコールでは「FaSHioN」「GO!」を再度パフォーマンスした。
【ライブ写真】静止画でも伝わる覇気！ライブパフォーマンスが光るCORTIS
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる5人組グループ。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。
デビューにあたって、先輩からアドバイスももらったそう。MARTINは「BTS先輩には、たくさん応援していただきました。J-HOPE先輩からは『まわりの方々への感謝の気持ちを忘れず、謙虚な気持ちを』と言われました。TOMORROW X TOGETHER先輩からもステージについてのアドバイスをいただけました。心から尊敬している先輩たちです」とリスペクトを込めて語り、SEONGHYEONは「先輩方の足跡をたどっていけるように一生懸命ベストを尽くしたいと思います」と決意を込めた。
この日は、BTSが2013年12月に日本で初めてショーケースを行った思い出の場所（当時は「TSUTAYA O-WEST」）にて、日本で初めてのショーケースを開催。「GO!」「JoyRide」「What You Want」「FaSHioN」を披露したほか、アンコールでは「FaSHioN」「GO!」を再度パフォーマンスした。