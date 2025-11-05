CORTIS、BTS“ゆかりの地”で日本初ショーケース開催「先輩方の足跡をたどっていけるように」 ファン熱狂「押さないで！」
BIGHIT MUSICから6年ぶりに誕生した5人組グループ・CORTISが5日、東京・Spotify O-WESTで『CORTIS The 1st EP [COLOR OUTSIDE THE LINES]発売記念ショーケース』を開催した。デビュー後、初の日本ショーケースとなったこの日は、会場中が熱気に包まれた。
【ライブ写真】静止画でも伝わる覇気！ライブパフォーマンスが光るCORTIS
同会場は、BTSが2013年12月に日本で初めてショーケースを行った思い出の場所（当時は「TSUTAYA O-WEST」）。3日に東京ドームでのイベント（『MUSIC EXPO』）に出演したばかりのCORTISが、あえて小規模なライブハウスでファンと近い距離でのパフォーマンスを選んだことは意味が込められていた。
KEONHOは「BTS先輩が日本で初めてショーケースを行った場所なので、僕たちもここで始めたいと思いました」と想いを語り、JUHOONは「BTS先輩やTOMORROW X TOGETHER先輩のように大きな会場で、スタジアムのようなところで公演ができるようになりたいです。その第一歩がここじゃないかなと思っています」とまっすぐな目で語った。SEONGHYEONは「先輩方の足跡をたどっていけるように一生懸命ベストを尽くしたいと思います」と力強く宣言。会場からは拍手が送られた。
立ち見でぎっしりと埋まった客席は、MCが「押さないでください！」と呼びかけるほどの熱狂に包まれていた。メンバーも「Be careful！」「まずは安全第一に楽しくこの時間を過ごしていただければ」とファンを気遣う場面もあった。
ライブは「GO!」「JoyRide」「What You Want」「FaSHioN」と、EP収録曲で構成。躍動感あふれるダンスとライブ感満点のボーカルで、新人グループのショーケースとは思えない完成度の高いパフォーマンスを見せた。
そして、鳴り止まないアンコールに応え、再び「FaSHioN」と「GO!」を披露。より一層バイブスを高めたパフォーマンスで、観客と一体になったCORTIS。先輩・BTSゆかりの場所で、“第一歩”を刻みつけた。
CORTISは、MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHOによる5人組グループ。BTSとTOMORROW X TOGETHERが所属し、“ボーイグループ名門”と称される「BIGHIT MUSIC」から、2019年にデビューしたTOMORROW X TOGETHER以来、6年ぶりのデビューとなる。
