大リーグ公式サイトは４日（日本時間５日）、「２０２６ 注目すべきＮＰＢ選手」として、韓国のＫＢＯ選手も含めた特集記事を掲載した。

ＭＬＢネットワークのジョン・モロシ記者の署名で、これまでの日本人スターに続く「新たな波」が到来すると紹介。最初に巨人からポスティングシステムで移籍を目指す岡本和真内野手に触れ、「ＭＬＢのスカウトたちは長年にわたって岡本を観察してきた」とした。移籍先候補には２５年の三塁手ＯＰＳがア・リーグ最低の・６２８だったタイガース、ピート・アロンソがＦＡとなったメッツを挙げている。

続いて、ヤクルトからポスティング移籍となる村上宗隆内野手に言及。岡本と比較し「村上は左打ちでよりパワーがあり、岡本は右打ちで守備が優れている」と説明した。そして、村上がより大型契約を勝ち取るとみられている理由について（来季）２６歳の若さと「左打ちの長距離砲を求める球団が多い」とした。

そして村上の移籍先候補にはフィリーズとマリナーズの２球団を挙げた。フィリーズはＦＡとなっているカイル・シュワーバーが退団すれば三塁かＤＨで、マリナーズもＦＡのジョシュ・ネイラーと再契約できなければ「一塁候補として最適な選手だ」としている。

記事では３番目の目玉選手として西武・今井達也投手を挙げたものの、すでに西武がポスティングシステムでのメジャー挑戦を容認した高橋光成投手との兼ね合いで、「ライオンズは（移籍を）見送る可能性がある」と伝えた。

同様にすでに今オフのポスティング移籍は見送りが決定した阪神・才木浩人投手にも触れ「ＭＬＢファンは彼の名前を覚えておくべき」と評価。記事では巨人のグリフィン、ＤｅＮＡ・ケイ、ソフトバンク・有原航平投手も紹介している。