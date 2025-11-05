ＲＩＺＩＮは５日、都内で緊急会見を開き、１０周年となる大みそか大会「ＲＩＺＩＮ師走の超強者祭り」の対戦カードを発表した。タイトルマッチ６試合の他、フェザー級スペシャルマッチとして、元ＲＩＺＩＮ同級王者の斎藤裕（３８）が１年５カ月ぶりに復帰し、ＹＡ−ＭＡＮ（２９）と対戦することが決定した。

元修斗王者の斎藤は、２０年１１月に行われたＲＩＺＩＮフェザー級王座決定戦で朝倉未来（３３）に判定勝ちし、初代王者に輝いた。強豪のウガール・ケラモフ（アゼルバイジャン）を撃破するなど高い実力を示したが、近年は負けが込み、昨年７月２８日の「超ＲＩＺＩＮ．３」で久保優太（３８）にＫＯ負けしたのを最後に戦線から離脱。昨年１２月には自身が手がけるラーメン店「麺ＺＩＮさいとう」を開業したが、行列のできるほどの人気店になり、連日店にも立つなど多忙な日々を送っていた。

実戦から遠ざかっていた功労者の大みそか出場が発表されると、会見場に集まったファンから大歓声が上がった。５２１日ぶりの復帰戦を行う斎藤は「みなさん、お久しぶりです。ちょっと試合が空いてて、お店とか違うことをやっていたが、素晴らしい（ＲＩＺＩＮの）１０周年大会で盛り上げられるなら力になろうと、覚悟を決めて出場を決めた。魂とか、いろんなものをリングに置いてきたい」とあいさつし、最終マッチも示唆した。

格闘家としては休業状態だったが、今夏に榊原信行ＣＥＯから大みそか大会出場の打診があったという。「（試合に出るなら）お店や色んな人の協力が必要だと思っていたので、やるなら大みそかだとうっすら思っていた」と明かし、「（試合までは）お店に立つことは極端に減ると思う。スタッフが試合に向けて送り出してくれるので、できるだけ試合に集中する。皆さんには変わらずお店に来てほしい」と、店のＰＲも忘れなかった。

榊原ＣＥＯは「斎藤がこのままラーメン屋としての道を極めるなら、格闘家としてけじめをつけるべきだという話をしていた。二足のわらじを履くのかもしれないが、思いの外、ラーメン屋が大成功しちゃってるので忙しいと思う。（「魂をリングに置く」という）ああいう言葉を聞いて、ひょっとするとそういう（引退を懸ける）ことも去来しているのかなとは感じた」と経緯を語った。

また、対戦するＹＡ−ＭＡＮは「これまでＲＩＺＩＮを盛り上げてきた斎藤選手に介錯（かいしゃく）したい」と、拳で引導を渡すことを誓った。