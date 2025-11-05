●今夜はスーパームーンが夜空を照らし続ける

●土曜日にかけて晴れ間多く 昼間は暖かな日々

●日曜日の雨のあと 来週は再び冷たい北風

きょう5日(水)の県内は、午前は雲が目立つ空でしたが、午後は次第に晴れ間が多くなってきました。本州の南岸付近を低気圧や前線の雲が東に進んでいて、この雲が次第に県内からは遠ざかっている状況です。





今夜の空には、月と地球の距離が今年最も近づくタイミングの満月…「スーパームーン」が昇ってきています。月は地球の周りをまわっている「衛星」ですが、その軌道が円ではなくわずかにゆがんだ「楕円」となっていて、満月のタイミングでの月と地球との距離は常に微妙に変化し、月と地球との距離は平均するとおよそ38万キロなのですが、今夜は35万7000キロまで少し近づいていることで、地球からの見かけ上の大きさが、やや大きく見える満月となっています。



今夜は、このあとも少し雲がかかることはあるかもしれませんが、ひと晩じゅう、スーパームーンが夜空を明るく照らし続けてくれるのでは、と思います。夜空をゆっくり眺める時間をお楽しみください。





この先は土曜日にかけては落ち着いた空模様が続く見込み。夜は月が輝き増すが、昼は太陽の日ざしが力強い日々が続きそうです。次は日曜日が、前線や気圧の谷の通過で天気がぐずつくタイミングになる、とみています。





あす6日(木)にかけて県内広く安定した晴天。少し雲が出ても、空全体を覆うほどではなく、朝から晩まで日ざしはタップリの一日となるでしょう。朝の冷え込みはあまり強くなく、日中の気温は多くの所で20度を超え、昼間は上着いらずの暖かな陽気です。





山間部のエリアから、漢陽寺や紅葉谷公園も徐々に色づき始めとなってきました。この先も日々、色合いが変化する紅葉に注目です。





金曜日、そして土曜日も日中にかけて、おおむね晴れて最高気温も20度を超え、日ざしが暖かいでしょう。しかし日曜日は、前線や気圧の谷の影響で昼頃から少々しっかり降る雨に。この雨のあと、来週初めは天気は持ち直しますが、再び北風が吹いて空気の冷たさが増してきそうです。





フィリピンに大きな被害をもたらした台風25号は、このあとはベトナム方面へ。また、今後新たに台風になりそうな熱帯低気圧が、来週初めにかけてフィリピン北部に進み、その後、南西諸島方面に影響する可能性があります。今後の情報に、ご注意下さい。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

