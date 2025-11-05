巨人の育成・舟越秀虎外野手が５日、秋季キャンプで阿部監督から熱血指導を受けた。

マシン打撃後に阿部監督から声をかけられると、身ぶり手ぶりを交えて助言を受けた。下半身の使い方やスイングの強度を上げることへの指摘を受けながら３０分近く、ティー打撃を実施。「フォームのことを最初は指摘してもらって、そこから『振る力はあるんだから、もっと引っ張って、思いっ切り振っていい』と言ってもらいました」。快足であるがゆえに逆方向の三遊間へ転がす打撃を求められがちだが、指揮官からはまず強いスイングを心がけるようにアドバイスをもらったという。

舟越は熊本・城北から１９年育成ドラフト５位でソフトバンクに入団。２３年限りでソフトバンクを戦力外となり、同年オフに巨人に育成選手として契約した。５０メートル走５秒８を誇るチーム屈指のスピードスターで、今季はイースタン・リーグに９試合に出場して打率２割、２盗塁だった。

俊足を生かして来季こそは支配下昇格を勝ち取りたい。「足が速いことは分かってくれていると思うので、あとは守備や、スタートを切る勇気、ちゃんと切れるかで近づいてくる。まず目標は１軍に居続けることだと思うし、貢献すること。守備と走塁をしっかりやって、バッティングも今のうちに力をつけるしかない」と決意をにじませた。