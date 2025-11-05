串カツ田中、人気メニューが値段そのままで最大2倍サイズアップ! さらにお得な″タナカ″さん割も
串カツ田中ホールディングスが展開している串カツ田中は、11月10日〜14日までの間、「串カツ田中の日」キャンペーンを実施する。
「串カツ田中の日」キャンペーン
串カツ田中では、11月11日という暦の数字の並びが、"串が4本並んでいるように見える"ことから、串カツ田中では"串カツ田中の日"と名付け、2015年より毎年キャンペーンを開催している。
対象商品11種が値段そのままで最大2倍にサイズアップ
今年は、対象の串カツ7種・一品メニュー4種の計11種が、値段そのままで最大2倍にサイズアップ! 定番の「串カツ豚」、野菜串人気No.1の「レンコン」をはじめ、知る人ぞ知る人気串「たらこ」や「鶏つくね〜なんこつ入り」などが、お得になるスペシャルキャンペーンとなっている。
"タナカ"さん割
さらに、名字が"タナカ"さんの場合、会計が最大11%オフになる「"タナカ"さん割」も実施。詳しくは、公式HPにて掲載している。
「串カツ田中の日」キャンペーン
串カツ田中では、11月11日という暦の数字の並びが、"串が4本並んでいるように見える"ことから、串カツ田中では"串カツ田中の日"と名付け、2015年より毎年キャンペーンを開催している。
対象商品11種が値段そのままで最大2倍にサイズアップ
"タナカ"さん割
さらに、名字が"タナカ"さんの場合、会計が最大11%オフになる「"タナカ"さん割」も実施。詳しくは、公式HPにて掲載している。