お笑いコンビ「サバンナ」の八木真澄（51）が、1日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。「アキナ」山名文和（45）の自宅について、ある助言を送った。

八木は番組で「山名くんが最近、家を買ったということで」と切り出し、山名も自宅を建てたことを自らの口で明かした。ただ、八木は「ちょっと心配やな…と思って。ファイナンシャルプランナー的には心配」と、資格を持つファイナンシャルプランナー（FP）としての考えを明かした。

「あくまでもネットで拾ってきた情報ですけど…」と八木が持ち出したのは、山名の自宅の情報。「上物（建物の資金）5500万円。ローン月々17万円。土地代毎月5万円」など、細かくフリップで説明した。

これには山名も「めっちゃ調べてますやん」と驚き。そこで八木が指摘したのは、山名は土地は買わず、借地権で自宅を建てたと解説し、山名も「売ってもらえなかった」と加えた。

建物の35年ローンが完済されるのは、山名が78歳の時。だが、土地の所有者から、契約打ち切りを言われると「山名くんは野に放たれるということになる」と八木は指摘し、仮に契約してもらっても、自宅がある以上、その後も月々5万円払うと説明した。

「なので、収入の3分の1は貯金してください」と助言した八木は山名の収入事情まで予測。テレビのレギュラー番組のギャラが「30万円」。劇場出番は「9月、22回出ているので、26万円」などと、細々計算して出した予想年収が「1692万円」で、「ただ、吉本やから、なんやかんや引かれて年収が150万円」とボケたが、「そのボケが入ってこないぐらい、細かく計算されている」と山名にツッコまれていた。