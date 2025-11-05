【SKINNYDIP LONDON×BETTY’S BLUE】原宿ポップアップ

ロンドン発の人気ブランド「SKINNYDIP LONDON（スキニーディップ ロンドン）」が、昭和・平成の“キュート&ラブリー”ブランド「BETTY’S BLUE」と初のコラボレーションを発表！2025年11月15日（土）から、ラフォーレ原宿で開催されるポップアップストアにて先行発売されます。懐かしさとトレンドが融合したキラキラな限定アイテムは、ファッション感度の高い女性たちの心をくすぐります♡

懐かしのエイミーちゃんがSKINNYDIPでポップに！

ポーチ

「BETTY’S BLUE」の象徴的キャラクター・くまの“エイミーちゃん”や当時のショッパーデザインが、SKINNYDIPらしいグリッター＆ホログラム仕様でキュートに復活。

ぬいぐるみのような柔らか素材のエイミーちゃんフェイス型ポーチ（2,860円）は、手のひらサイズで小物入れにもぴったり。

さらに、グリッターが輝くiPhoneケース（3,960円）やチャーミングなビーズフォンストラップ（2,640円）など、見ているだけで気分が上がるアイテムが勢ぞろいしています♡

ブルガリの新章♡ メアリー・カトランズが導く「セルペンティ」最新コラボコレクション

遊び心×実用性のコレクションラインナップ



iPhone用ケース/ビーズフォンストラップ

ワイヤレスイヤホンケース/フォンリング

今回登場するコラボアイテムは、すべてSKINNYDIPロンドン本社のデザインチームが日本限定で制作。BETTY’S BLUEの懐かしいロゴやショッパーアートを、現代的なポップデザインにアップデートしています。

Phoneケース（3,960円）：グリッター仕様の2種デザイン、ビーズフォンストラップ（2,640円）：チャーム付きでバッグにも◎

ポーチ（2,860円）：フェイス型＆クリア素材の2タイプ。

ワイヤレスイヤホンケース（2,970円）：ミニポーチ型で収納力抜群！

フォンリング（2,420円）：スマホのワンポイントに最適。

どのアイテムも実用性とデザイン性を兼ね備えた、SKINNYDIPならではの魅力が光ります。

ラフォーレ原宿で限定先行販売！



ポップアップストアは2025年11月15日（土）～26日（水）まで、ラフォーレ原宿2F CONTAINERで開催。

初日の15日と16日（各11:00～15:00）は【Live Pocket】による事前予約制（先着順）での入場となります。予約開始は11月8日（土）12:00から。

また、混雑状況によっては当日整理券やフリー入場も実施される場合があります。人気コラボのため、完売必至のアイテムも。気になる方はお早めにチェックして！

※チケットは商品の購入を保証するものではありません。

平成の甘さと令和のきらめきを手に入れて



「SKINNYDIP LONDON×BETTY’S BLUE」のコラボコレクションは、懐かしい平成カルチャーを現代のトレンドに昇華させた特別なライン。

可愛いだけでなく実用性にも優れ、毎日のコーデや気分をアップデートしてくれるアイテムばかりです。

ラフォーレ原宿のポップアップでしか手に入らない限定コレクション、あなたもこの冬のときめきを見つけに行ってみませんか？♡