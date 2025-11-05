東京都が開催する「TOKYO 結婚おうえんフェスタ」。結婚を希望する人を応援するイベントで、前向きな一歩を踏み出せる内容となっています。本記事では概要を説明します。

東京都が主催者の結婚を希望する人を応援するイベント「TOKYO 結婚おうえんフェスタ」。結婚やパートナーシップに関する情報提供や体験を通して、前向きな一歩を踏み出せる内容となっています。

結婚を前向きに考えるきっかけづくり

同イベントは、都が推進する「TOKYO結婚おうえんプロジェクト」の一環として実施されます。開催日は11月22日12時30分〜17時まで、会場は有楽町駅前広場・東京交通会館3階グリーンルーム。参加費は無料で、セミナーのみ事前申込制です。

会場では結婚に関するトークイベントやセミナーが開催され、さらに荒木直美さん、植草美幸さん監修の「婚活アドバイス カプセルコーナー」や、プロによるお試し結婚相談所も。結婚に関心のある人だけでなく、これから考えたい人にも役立つ内容です。

参加方法と注目ポイント

参加はセミナーのみ事前申込制で、特設サイトから申込可能です。実際の結婚を意識したセミナー「植草美幸式婚活テクニック〜一から学ぶ婚活学〜」からは、結婚を考えるヒントが得られるでしょう。

フェスタを通して、結婚をポジティブに捉え、将来を見つめる良い機会になるのでは。詳しくは東京都の公式Webサイトで確認ください。(文:橋酒 瑛麗瑠)