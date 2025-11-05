東京都で最大11万円おトク！65歳以上が使える″省エネ家電・エアコン助成制度″徹底ガイド
物価高や気候の厳しさが増すなか、夏の猛暑や冬の冷え込みは、高齢の方や体調に不安のある方にとって大きな負担です。「家で快適に過ごせる空間づくり」は、健康を守るためには欠かせないことであり、その要となるのがエアコンです。
東京都では、「東京ゼロエミポイント制度」が実施されており、対象のエアコンを購入した場合、ポイント還元を受けられます。今回は、この制度を上手に活用して“快適でやさしい暮らし”を実現する方法をご紹介します。
対象となるのは、
・エアコン
・冷蔵庫
・給湯器
・LED照明器具（LED照明器具を除く照明器具からの買い替え）
なお、一部の高効率なエアコン・冷蔵庫は、新規購入の場合も対象となります。
当事業に参加登録した家電販売事業者の販売店にて、家電を購入し、その際、販売店から提示される「共同申請規約」に同意するだけで、その場でポイント分が即時値引きされます。販売・申請期間は以下のとおりです（※予算が上限に達し次第終了）。
・買い替えの場合：2024年10月1日〜2027年3月31日
・新規購入の場合（エアコン・冷蔵庫のみ）：2024年10月1日〜2026年3月31日
付与されるポイントは、家電の種類や省エネルギー性能などで異なります。また、製造年から起算して15年以上経過したような「長期使用家電」からの買い替えの場合は、通常買い替えよりもポイントが多く付与されます。
【対象となる条件】
以下の全てを満たす方が対象です。
‥豕都民であること
∨65歳以上であることまたは障害者であること
購入時に、以下を提示する必要あり
・65歳以上の方：運転免許証など、年齢が分かる本人確認証
・障害者の方：身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
Ｅ佻薪絞泙嚢愼すること
す發ぞ淵┘誉能（省エネ基準★3以上）のエアコンを購入すること
ヅ堝發里桓身の居住地に設置すること
この枠は、通常の買い替えポイントよりも手厚い支援となっており、暑さや寒さに悩むシニア世代・障害者の方々の「快適で安全な住環境づくり」をサポートすることを目的としています。
【購入期間】
2025（令和7）年8月30日〜2026（令和8）年3月31日まで
※ただし、予算が上限に達し次第終了となるため、早めの手続きをおすすめします。
【申請方法】
購入時に満65歳以上であることまたは障害者であることの証明証を持参し、販売店で「東京ゼロエミポイント制度を利用したい」と伝えるだけ。販売店が提示する「共同申請規約」に同意すれば、8万円分がその場で値引きされます。
▼省エネエアコンでどのくらい電気代が安くなる？
最新の省エネエアコン（★3以上）に買い替えると、10年前のエアコンと比べて年間で約5100円の電気代を節約できます（※）。
※冷房能力2.8kWの製品で2015年製（★2）と2025年製（★3以上）の平均値を比較した結果
つまり、「購入時の8万円割引」＋「年間約5000円前後の電気代節約」ができます。このWの効果で、実質的な負担はさらに軽くなるというわけです。買い替えによる快適さの向上と節電効果を考えると、非常におトクなタイミングといえます。
なお、原則として本人による申請が必要ですが、高齢や障害などの理由で本人が手続きできない場合は、代理人による申請も可能です。代理人申請を希望する場合は、以下で、詳細を確認しましょう。
【東京ゼロエミポイントコールセンター】
・フリーダイヤル：0120-083-255
・IP電話からの問い合わせ：03-6834-2621
・受付時間：9時〜17時（年末年始を除く）
参照：東京ゼロエミポイント【よくある質問・高齢者や障害者の省エネエアコン購入に関すること】
おトクな対象商品の一例（2025年8月30日時点・税込）は次のとおりです。
【自動お掃除付きエアコン】
・メーカー：三菱重工「ビーバーエアコン Sシリーズ（6畳用）」
・型式：SRK-2225S
・通常価格：17万8000円（税込）
・東京都ゼロエミポイント▲8万円
・ビックカメラ買替キャンペーン▲3万円
・実質価格：6万8000円（税込）
フィルター自動掃除機能付きの高性能モデルを、実質約7万円で購入できます。
なお、上記価格は全て税込・工事費別です。また、キャンペーン内容・在庫状況により、実施時期や価格は変動する場合があります。
参照：ビックカメラ
省エネ性能の高いエアコンは電気代の節約にもつながり、環境にも、家計にも、そして体にもやさしい選択です。寒さが厳しくなる前に、このおトクな制度を賢く活用しましょう。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
