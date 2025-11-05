山本由伸、“上達しすぎている”英語の学習本を紹介！ 『日本育ちが世界で戦うためのアスリート流英語習得術』
ロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸投手は11月5日、自身のInstagramを更新。ストーリーズにて、フットリンガル代表のタカサカモトさんによる著書『日本育ちが世界で戦うためのアスリート流英語習得術』（大和書房）を紹介しています。
【写真】山本由伸も実践した英語メソッド
英語学習について紹介山本投手はストーリーズにて、タカサカモトさんの公式Instagramで同書を紹介する投稿を引用しました。帯に山本投手の名前も掲載されているこの本は、著者の「トップアスリートの語学習得や異文化適応をサポートしてきた経験、また日本の田舎育ちである私自身が英語を含む３つの言語を学び身につけてきた経験」をもとに制作されているそうです。
山本投手は3日に行われた同チームのワールドシリーズ2連覇を記念したセレモニーで英語によるスピーチを披露し、ネット上では「英語が上達しすぎている！」と話題になっていました。
英語でのスピーチを披露ワールドシリーズ第2戦前に行われた会見で、「何としても負けるわけにはいかない」と日本語で発言した山本投手。英訳では「You know what？ Losing isn’t an option」（負けるという選択肢はない）と訳され、ネットでは“言ってない名言”として注目を集めていました。優勝後のセレモニーでは、山本投手は同英訳を流ちょうな英語でスピーチし、“言った名言”となりました。(文:勝野 里砂)
